Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Giresun İl Başkanlığı’ndaki programda muhalefete eleştirilerde bulundu. AK Parti ile rekabet edecek bir muhalefetin olmadığını söyleyen Dağ, "Biz bu şekilde bir hedefle yola revan olurken muhalefetin haline baktığımızda, özellikle CHP kanadına baktığımızda her kongrenin kavgayla geçtiğini görüyoruz. Ne kavgası; koltuk kavgası" dedi.