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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurumlarıyla 7 Ekim'deki büyük kongreye ilişkin görüşme gerçekleştirmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Seren Som
15:28 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Erdoğan'ı, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Efkan Ala ile genel başkan yardımcıları karşıladı.

Erdoğan'ı, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Efkan Ala ile genel başkan yardımcıları karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Efkan Ala ile parti sözcüsü Ömer Çelik ve diğer genel başkan yardımcıları tarafından karşılandı.

Erdoğan, cumartesi günü 'Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri' ve 'Cumhuriyet'in Yüz Akı Türkiye'nin Ortak Aklı' sloganlarıyla yapılacak büyük kongre ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

  • MYK listesinin, yani Erdoğan'ın A takımının belirlenmesi çalışmaları da sürdürülüyor.




#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#Ankara
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