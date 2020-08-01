Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 81 il teşkilatıyla bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yoluyla AK Parti'nin 81 il teşkilatıyla bayramlaştı. Erdoğan, "Bu vesileyle Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu da belirtmek istiyorum" dedi. Erdoğan, "Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Kurban Bayramının dünyanın neresinde olursa olsun sıkıntı ve zulüm altında yaşayan tüm Müslümanların kurtuluşuna uyanışına vesile olmasını temenni ediyorum.

Bölgemizdeki ve dünyadaki şartlar göz önüne alındığında hamdolsun ülkemizde huzur içinde bir Kurban Bayramı idrak ediyoruz.

Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya’nın 24 Temmuz Cuma günü fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır.

Bu vesileyle Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu da belirtmek istiyorum.

Kendini milletin üstünde gören, gönül yıkan, hizmete yönelmek yerine dar kadroluculuk yapan AK Parti teşkilat mensubu olamaz.

Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır.

Büyük kongremizi yeni bir şahlanış, yeni bir diriliş, yeni bir yükseliş miladı haline dönüştürmek istiyoruz.

Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz'da fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır."

AK Parti'nin siyasi partilerle bayramlaşma programı belli oldu
GÜNDEM
AK Parti'nin siyasi partilerle bayramlaşma programı belli oldu
Abone Ol Google News
Araya kaynakyapınca ortalık karıştı

Araya 'kaynak'
yapınca ortalık karıştı

​Arabalı feribotta kavga vatandaş kamerasında.
İmzayı attı

İmzayı attı

​Burak Yılmaz'ın transferini video ile duyurdular.
81 il teşkilatıyla bayramlaştı

81 il teşkilatıyla bayramlaştı

​"Ayasofya'nın açılışını gölgelemek için art niyetli tartışmalar başlatılıyor"
Eren'siz beşinci bayram

Eren'siz beşinci bayram

​Yıllar geçti; Ayşe annenin ne acısı ne de öfkesi dindi...
Bayramda<br>İBB mağduriyeti<br>

Bayramda
İBB mağduriyeti

​Kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendi kesti, çoğu çöpe gitti...
İzmirli<br>yine susuz

İzmirli
yine susuz

​"Belediyeyi arıyoruz ilgilenen yok, kovalarla denizden taşıyoruz artık..."

Virüs için<br> yeni çalışma

Virüs için
yeni çalışma

Bir ay sürecek, sonucu Bakan Koca açıklayacak.
​100 yaşındayım<br>hiç hastane görmedim

​100 yaşındayım
hiç hastane görmedim

Rukkiye Nine'nin uzun ve sağlıklı yaşam şifresi: Don yağı.
117 yıl önceki bayram tebriği

117 yıl önceki bayram tebriği

​İstanbul Hahambaşı'ndan Sultan II. Abdülhamid Han'a...
TSK ve MİT'ten<br> ortak operasyon

TSK ve MİT'ten
ortak operasyon

Hava harekatıyla etkisiz hale getirildiler.

​AK Parti HDP ile, MHP de HDP ve İYİ Parti ile bayramlaşmıyor.
Haksız yazılan cezayı iptal ettirdi

Haksız yazılan cezayı iptal ettirdi

​Direksiyon başında telefonla konuşmaktan ceza gelince..
Havaya savurdu

Havaya savurdu

Trabzon'da 8 kişinin boğa ile mücadelesi.
Cudi ve Gabar artık huzur beldesi

Cudi ve Gabar artık huzur beldesi

​Nuh Peygamber Üssü'ndeki Mehmetçikle bayramlaştı.

Kararname imzalayacağını bildirdi.

İngiltere'de attığı röveşata, ayın golü seçilmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.