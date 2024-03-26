Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da 35 bin kişiye hitap etti: Türkiye'yi iki kat büyüteceğiz

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarına Aksaray'da devam ediyor. Coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, ''Aksaray her zamanki gibi inşallah rekoru da kıracak. Aksaray'ın bize olan sevgisinden zerre şüphemiz yok. Geçtiğimiz yılki seçimlerde coşkunuzu sandığa yansıttınız'' dedi.









Erdoğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti;





Sevgili Aksaraylılar, kıymetli hanımefendiler, gençler, aziz kardeşlerim hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.





Medeniyet mirasımıza sahip çıkmasıyla her gelişimizde bu eşsiz şehre kalbimizi bırakıyoruz. Aksaray gönlümüzün baş köşesinde yer alıyor.





Aksaray her zamanki gibi inşallah rekoru da kıracak. Aksaray'ın bize olan sevgisinden zerre şüphemiz yok. Geçtiğimiz yılki seçimlerde coşkunuzu sandığa yansıttınız.





Verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Aksaray aslan gibi kükreyerek dost gönüllere huzur düşman gönüllere korku verdi. Yanımızda yer aldığınız için Aksaray'a teşekkür ediyorum.









'21 yıldır gece gündüz çalışıyoruz'





Sizler yanımızda olduğunuz müddetçe bize durmak, duraksamak yok. Milletimize sözümüzü hep yerine getirdik. 21 yıldır gece gündüz çalışıyoruz.





Üretimde, büyümede tarihimizin en iyi seviyesini gördük. Savaşların, krizlerin olumsuz etkilerini göğüslüyoruz. Can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ile boğuşuyoruz.





Tüm emeklilerimize 5 bin lira ödeme yaptık. Yıl başında emeklilerimizin maaşını yüzde 50 artırdık, ikramiyelerini yüzde 50 artırdık. Promosyonları 8-12 bin lira aralığına yükselttik.









Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesi ile elimiz rahatlayacak. Öncelik enflasyonu düşürmek. Enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali eriyip gidiyor.





Alım gücündeki düşüşü telafi için adımlar atıyoruz.





'Katılım 35 bin'





Bugün katılım ne kadar diye sordum, 35 bin... Aksaray'a da bu yakışır. Zaten Aksaray bunun dışında kabul etmek. Hep birlikte sabredeceğiz.





Ülkemizin gücünden ve potansiyelinden rahatsız olanlar muhalefeti de kullanarak milletimizi karamsarlık bataklığına sürüklemek istiyor.





Gelip geçici sıkıntıları asırlık hedeflerin önüne koyarak milletimizle aramızı açacaklarını sanıyorlar. FETÖ'den PKK'ya terör örgütlerinin saldırılarına karşı koyarken gördük bu oyunu.





Geçmişte Türkiye'yi nasıl 2023'e hazırladıysak şimdi de fazlasını yaparak Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.





'Türkiye'yi iki kat büyüteceğiz'





Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz. Sadece belediye başkanları seçmekle kalmayacaksınız, diğer mücadelelerimizde de işimizi kolaylaştıracaksınız.





Aksaray'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mısınız? Bayram gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını birlikte kutlayacağımıza inanıyorum.





Pazar gününe kadar durmak yok, yola devam. Dünya ile yarış halindeyiz ancak istediğimiz yerde değiliz. Başarmamız gereken çok mücadele var.





Bir yanımızda Rusya Ukrayna savaşı alevlenerek sürüyor. Diğer yandan Gazze'deki vahşet giderek derinleşiyor. Uluslararası kuruluşların kimseye hayrının dokunmadığına şahit oluyoruz. Son 10 yıldaki maruz kaldığımız sayısız saldırı ile bu felaket tablosuna çekilmek isteniyoruz.





Beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz için badireleri atlatarak bu günlere geldik. Şimdi pes edemeyiz. Mücadele bayrağını daha yukarı taşıma vaktidir. Devletimizi daha da güçlendireceğiz.





Ekonomimizi daha da güçlendireceğiz. Aile yapımıza sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Medeniyet mirasımıza daha sıkı sahip çıkacağız. Hep ileri gideceğiz, büyüyeceğiz. Önümüzdeki asrı kendi çağımız yapmakta kararlıyız.





Son 21 yılda Aksaray'a 88 milyar liralık yatırım yaptık. Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşiniz, yerel yönetimlerle le ele vererek hizmetlerimizi beldelerimize kadar ulaştıracağız.



