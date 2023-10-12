Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü: Egemen Filistin Devleti vurgusu

Türkiye, İsrail-Filistin gerginliğinin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve taraflar arasında müzakerelerin başlatılması için çok yönlü diplomasi yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı günden bu yana dünya liderleriyle yoğun diplomasi trafiği yürütürken, Dışişleri Bakanlığı ile istihbarat birimleri de arabuluculuk ve esir takası konusunda çalışmalarını yoğunlaştırdı