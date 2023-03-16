Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altılı masa altüst oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Altılı Masa’ya ve ortak adayları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Erdoğan, bir yılda yıkılan şehirleri yeniden ayağa kaldırmanın peşinde olduklarını, muhalefetin derdinin ise başkalarının emeğinin üzerine konmak olduğunu dile getirdi. Ortaya çıkan tablonun bile tek başına, kimin nerede durduğunu, kimin ufkunun ve çapının ne olduğunu gösterdiğini belirten Erdoğan, “Ortada fol yok yumurta yokken bunların kendilerini kaptırdıkları ihtiras rüzgarları, sergiledikleri kibir, takındıkları bencilce tavır karşısında insanlık adına, oradaki mazlumlar ve mağdurlar adına biz utandık. Bakalım ilerleyen günlerde daha neler görecek, neler duyacak, ne tür kepazeliklere şahit olacağız” dedi.

BU MİLLET BUNLARI YUTMAZ

6’lı Masa’daki Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı pazarlıklarına değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Soruyorlar ‘Kaç yardımcın olacak?’ Ne diyor, ‘Cumhurbaşkanının bir yardımcısı olabilir, 5, 10, 15, 500, 1500 olabilir.’ Buradan milletime sesleniyorum, ben bir tane başkan yardımcısı atadığımda ne demişti? ‘Bir başkan yardımcısıyla bu ülke nasıl yönetilecek?’ Şimdi geldik bugüne. Birden 1500'e kadar başkan yardımcısı atanabilirmiş. Tabii böyle olması çok çok önemli, neden? 6’lı masanın etrafında toplananlara bir şeyler dağıtılacak. Bu dağıtımı yapabilmek için de yeteri sayıda başkan yardımcısı olması lazım. Bu anlayışla zannediyor ki benim milletim gafil. Bu asil millet bunları yutmaz, gereğinin cevabını da 14 Mayıs'ta size verir.”

BİZİ İLGİLENDİRMEYEN REZİL KAVGA

“Bu toplantılarda öyle bir kavga çıktı ki demokrasi tarihimizde eşi benzeri yok. Masanın altı üstüne geldi. Birileri önce masadan kalktı, sonra her nasılsa tekrar oturdu veya oturtuldu. Bu kavgada söylenen sözlerin, ortaya atılan ithamların, edilen hakaretlerin, yapılan tehditlerin çetelesini tutanlar herhalde epeyce kalın bir dosya sahibi olmuşlardır. Nedeni ve nasılı bizi ilgilendirmeyen bu rezil kavganın ardından CHP'nin iki büyükşehir belediye başkanını da işin içine katarak zar zor adaylarını ilan ettiler.”

SONUNDA YARIŞACAK CESARETİ GÖSTERDİ

“Bu uzun ve meşakkatli sürecin sonunda maşallah gerçekten erkenden açıklansa pek bir yıpranacak, pek bir örselenecek, sona saklanması sayesinde tüm bunlardan kurtulacak bir isim çıktı. Kim bu isim? Aylardır cumhurbaşkanı adayı olduğunu hem kendisi bizzat izhar eden hem partisindeki tüm yöneticilerine söyleten hem medyada yazdıran CHP Genel Başkanı. Sonunda bay bay Kemal, birilerini öne sürmek, birilerinin arkasına saklanmak yerine karşımıza çıkacak, bizimle er meydanında yarışacak cesareti gösterdi. İnşallah 14 Mayıs'a kadar altılı koalisyonun adayıyla demokratik bir şekilde yarışacak, ondan sonra da inşallah kendisine gereken koltuğu vereceğiz.”

Bir yılda 319 bin konut

Depremde yıkılan şehirleri 1 yıl içerisinde ayağa kaldırma sözü verdiklerini hatırlatan Erdoğan, hasar tespit çalışmalarında sona gelindiğini belirtti. Şu ana kadarki tespitlere göre önümüzdeki bir yıl içinde 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını anlatan Erdoğan, “İnşallah 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan ya da kullanılamaz hale gelen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA TESLİM OLDULAR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’la (EYT) ilgili kanunu çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına değindi. Erdoğan, “Her ne kadar siyaseten emeklilikte bu kanuna gerek yok ise de yine bu durum kendisine örnek ve teşvik olur diye umuyorum” ifadesini kullandı. “6’lı Masa toplanıp toplanıp dağılır ve sonunda Kılıçdaroğlu'na teslim olurken biz ne yapıyorduk?” diye soran Erdoğan, eserden esere, hizmetten hizmete, açılıştan açılışa, mücadeleden mücadeleye koştuklarını belirtti.

Zirve öncesi görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara’da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi öncesi liderlerle baş başa görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Külliye’de ayrı ayrı görüştü. TDT zirvesine cumhurbaşkanları Aliyev, Mirziyoyev ve Caparov’un yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov da katılacak.

Erdoğan, toplantı öncesinde Konya'nın "Guzum Teyze" olarak tanıdığı Esma Çökmen ile sohbet etti.







