Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ara bulucu olabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında Çamlıca Camii'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde soruları yanıtlıyor. https://t.co/AxS6TGMErP — Yeni Şafak (@yenisafak) January 21, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya - Ukrayna gerilimi) İşgale yönelik herhangi bir gelişme veyahut bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. Burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz" diye konuştu.

OYNAT 01:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin: Ara bulucu olabiliriz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında Çamlıca Camii'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Rusya - Ukrayna gerilimine yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İşgale yönelik herhangi bir gelişme veyahut bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur.

Bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi ihlal doğurur. Bu bölgeyi çok ciddi rahatsız eder. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına biz ara bulucu olabiliriz.

Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu Zelensky ve Putin'e ifade etmiştim. Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Sayın Putin ile ama telefon ama Moskova ziyareti ile görüşebiliriz. Barışın egemen olmasını istiyoruz' dedi.



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"Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz bölgede barışın egemen, hakim olmasını istiyoruz, bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız.

Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin'le telefonla ama belki bir Moskova ziyareti olabilir.

Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz."

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Erdoğan, "Olumlu daha da istikamette gelişmeler sağladı. Hastanelerimizde herhangi bir sorunumuz yok. Hastanelerde durumumuz pozitif, vaka olarak söylemiyorum" ifadelerini kullandı.