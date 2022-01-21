Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ara bulucu olabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında Çamlıca Camii'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde soruları yanıtlıyor. https://t.co/AxS6TGMErP
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde soruları yanıtlıyor. https://t.co/AxS6TGMErP— Yeni Şafak (@yenisafak) January 21, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya - Ukrayna gerilimi) İşgale yönelik herhangi bir gelişme veyahut bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. Burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz" diye konuştu.
"Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor" diyen Erdoğan, şunları söyledi:
- "Biz bölgede barışın egemen, hakim olmasını istiyoruz, bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız.
- Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin'le telefonla ama belki bir Moskova ziyareti olabilir.
- Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz."
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Erdoğan, "Olumlu daha da istikamette gelişmeler sağladı. Hastanelerimizde herhangi bir sorunumuz yok. Hastanelerde durumumuz pozitif, vaka olarak söylemiyorum" ifadelerini kullandı.