Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Konya'da kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen 5 kişi tutuklandı

Konya'da kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 1'i salıverildi. Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekiplerince, silah kaçakçılarına yönelik 5 Ağustos'ta, düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmış, iş yerlerinde yapılan aramalarda 275 ruhsatsız tabanca, 16 bin 694 uyuşturucu hap 4 ruhsatsız av tüfeği, 653 tabanca şarjörü, 1195 tabanca namlusu ve silah parçaları ele geçirilmişti.