Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan fotoğraf paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan fotoğraf paylaşıldı.
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