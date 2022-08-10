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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Ramayı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan fotoğraf paylaşıldı.

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