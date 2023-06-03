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Cumhurbaşkanı Erdoğan Atlı Tören Birliği tarafından karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönüşte Atlı Tören Birliği tarafından karşılandı.

17:51 . 3/06/2023 Cumartesi
AA
Erdoğan'ın törene katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gelişinde konvoyuna Atlı Tören Birliği de eşlik etti.

Erdoğan'ın törene katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gelişinde konvoyuna Atlı Tören Birliği de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönüşte Atlı Tören Birliği tarafından karşılandı.


Atlı Tören Birliği Söğütözü Caddesi'nde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin A Kapısı'na kadar eşlik etti.



Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni için Külliye'ye geçen Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları ve uluslararası teşkilatların başkanlarını ağırlıyor.


Öte yandan, Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101 pare top atışı gerçekleştirildi.



Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulundu.




#Atlı Tören Birliği
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#külliye
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