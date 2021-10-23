Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa’nın elektrikli araç üssü haline geleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir programını sürdürüyor. Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB’de Faaliyete Geçen 52 Yeni Fabrikanın resmi açılış töreninde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB'de Faaliyete Geçen 52 Yeni Fabrikanın Resmi Açılış Töreni”nde konuşuyor. https://t.co/GOaingmThv — Yeni Şafak (@yenisafak) October 23, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Geçtiğimiz aylarda özel sektörümüzün devasa yatırımlarının açılışlarını yaptık. Henüz gidemediğimiz yerlerde açılışlar sırada bekliyor.

Toplamda 1 milyar 617 milyon lira yatırım değerine sahip bu yatırımlara büyük ve güçlü yeni Türkiye yolunda atılmış adımlar olarak bakıyoruz. HAİER’in yatırım tutarı 850 milyon lirayı bulacak fabrikasının açılışını gerçekleştiriyoruz.

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Bu tesis tam kapasite ile çalıştığında yılda 1.5 milyon kurutma makinesi üretecek ve 900 kişiye istihdam sağlayacak. 450 milyon liralık bulaşık makinesi fabrikasında da çalışmalar devam ediyor. Burası da 700 kişiye ekmek kapısı olacak ve inşallah haziran ayında faaliyete geçecek. Türk ekonomisine güvenin bir işareti olarak görmüş olduğum bu yatırım için teşekkür ediyorum. Türkiye’nin aydınlık geleceğine güvenen herkes kazanmaya devam edecektir.

Bugün 52 farklı tesisin daha açılışını yapıyoruz. Bu yatırımlarımızın toplam değeri de 639 milyon lirayı buluyor. Burada 554 parselde 43 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bu sayı 57 bine ulaşacak. Sanayicimizin dikkatini sadece üretime yöneltmek için okulundan camisine her türlü ihtiyaçlarının sunulduğu bir sistem kuruyoruz. Şehirlerimize kazandırdığımız bu planlı tesisler sayesinde ülkemiz yoluna dolu dizgin devam ediyor. Bu vesile ile yatırıma devam eden babayiğit müteşebbüslerine teşekkür ediyorum.

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Eskişehir 1 milyar dolara yaklaşan rakamıyla ülkemizin en fazla ihracat yapan şehirlerindendir. Son 15 yılda hep dış ticaret fazlası veren şehrimiz Türkiye'nin cari dengesine pozitif katkı sağlıyor. Ülkemizin ilk ve tek yerli şanzımanı, ilk yerli jet helikopter motoru, ve füze motoru bu şehrin alameti farikalarıdır. Ülkemize bu katkıları yapan Eskişehir'i hiç bir zaman yalnız bırakmadık.

Eskişehir'e yaptığımız yatırım 30 milyar lirayı aştı. Sanayi kapasitesi bakımından da zirveye çıkarmak için çok büyük çaplı yatırımlar yaptık.

SANAYİCİMİZE MÜJDE

Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'ni bu yıl sonu itibarıyla sanayicimizin hizmetine açıyoruz.

Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere diyorum ki; hiç heveslenmeyin bu ülkedeki istikrar ve güven oprtamını bozmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Bizim gündemimiz yatırımdır, insanımıza hizmettir, refahı artırmaktır.

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Dünyanın kabuğuna çekildiği salgın döneminde biz varımızla yoğumuzla dünyaya açılıyoruz. Yatırımcı kaliteli altyapıya yatırım yapar, iyi işleyen bir ekosisteme yatırım yapar, cazip teşviklere yatırım yapar.

Hedefimiz Made in Turkey değil Made in Türkiye markasının dünyaya ulaşmasıdır.

TOGG ile elektirikli araçlarda ön alıcı bir adım attık. Şimdi bataryalar için çalışıyoruz. Hedefimiz ülkemizi Avrupa'nın elektrikli araç üssü haline gelmektir.

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