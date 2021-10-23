Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupanın elektrikli araç üssü haline geleceğiz
ESKİŞEHİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa’nın elektrikli araç üssü haline geleceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB’de Faaliyete Geçen 52 Yeni Fabrikanın resmi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. "Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'ni bu yıl sonu itibarıyla hizmete açıyoruz" diyerek sanayicilere müjde veren Erdoğan, yerli otomobil TOGG ile ilgili de önemli bir açıklama yaptı. TOGG ile elektrikli araçlar piyasasında öncelikli yer alındığını, şarj istasyonları ve batarya üretim tesisleri açısından da çalışmaların hızlanacağını ifade eden Erdoğan, "Hedefimiz ülkemizi Avrupa'nın elektirikli araç üssü haline getirmektir" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa’nın elektrikli araç üssü haline geleceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir programını sürdürüyor. Erdoğan, HAİER Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB’de Faaliyete Geçen 52 Yeni Fabrikanın resmi açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Geçtiğimiz aylarda özel sektörümüzün devasa yatırımlarının açılışlarını yaptık. Henüz gidemediğimiz yerlerde açılışlar sırada bekliyor.

Toplamda 1 milyar 617 milyon lira yatırım değerine sahip bu yatırımlara büyük ve güçlü yeni Türkiye yolunda atılmış adımlar olarak bakıyoruz. HAİER’in yatırım tutarı 850 milyon lirayı bulacak fabrikasının açılışını gerçekleştiriyoruz.

Bu tesis tam kapasite ile çalıştığında yılda 1.5 milyon kurutma makinesi üretecek ve 900 kişiye istihdam sağlayacak. 450 milyon liralık bulaşık makinesi fabrikasında da çalışmalar devam ediyor. Burası da 700 kişiye ekmek kapısı olacak ve inşallah haziran ayında faaliyete geçecek. Türk ekonomisine güvenin bir işareti olarak görmüş olduğum bu yatırım için teşekkür ediyorum. Türkiye’nin aydınlık geleceğine güvenen herkes kazanmaya devam edecektir.

Bugün 52 farklı tesisin daha açılışını yapıyoruz. Bu yatırımlarımızın toplam değeri de 639 milyon lirayı buluyor. Burada 554 parselde 43 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bu sayı 57 bine ulaşacak. Sanayicimizin dikkatini sadece üretime yöneltmek için okulundan camisine her türlü ihtiyaçlarının sunulduğu bir sistem kuruyoruz. Şehirlerimize kazandırdığımız bu planlı tesisler sayesinde ülkemiz yoluna dolu dizgin devam ediyor. Bu vesile ile yatırıma devam eden babayiğit müteşebbüslerine teşekkür ediyorum.

Eskişehir 1 milyar dolara yaklaşan rakamıyla ülkemizin en fazla ihracat yapan şehirlerindendir. Son 15 yılda hep dış ticaret fazlası veren şehrimiz Türkiye'nin cari dengesine pozitif katkı sağlıyor. Ülkemizin ilk ve tek yerli şanzımanı, ilk yerli jet helikopter motoru, ve füze motoru bu şehrin alameti farikalarıdır. Ülkemize bu katkıları yapan Eskişehir'i hiç bir zaman yalnız bırakmadık.

Eskişehir'e yaptığımız yatırım 30 milyar lirayı aştı. Sanayi kapasitesi bakımından da zirveye çıkarmak için çok büyük çaplı yatırımlar yaptık.

SANAYİCİMİZE MÜJDE

Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'ni bu yıl sonu itibarıyla sanayicimizin hizmetine açıyoruz.

Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere diyorum ki; hiç heveslenmeyin bu ülkedeki istikrar ve güven oprtamını bozmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Bizim gündemimiz yatırımdır, insanımıza hizmettir, refahı artırmaktır.

Dünyanın kabuğuna çekildiği salgın döneminde biz varımızla yoğumuzla dünyaya açılıyoruz. Yatırımcı kaliteli altyapıya yatırım yapar, iyi işleyen bir ekosisteme yatırım yapar, cazip teşviklere yatırım yapar.

Hedefimiz Made in Turkey değil Made in Türkiye markasının dünyaya ulaşmasıdır.


TOGG ile elektirikli araçlarda ön alıcı bir adım attık. Şimdi bataryalar için çalışıyoruz. Hedefimiz ülkemizi Avrupa'nın elektrikli araç üssü haline gelmektir.


Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara çağrı: Sakın ola oyuna gelmeyin kimse kılınıza dokunamaz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara çağrı: Sakın ola oyuna gelmeyin kimse kılınıza dokunamaz
İranlı valiyetokatlı saldırı

İranlı valiye
tokatlı saldırı

​Saldırganı salondakiler dışarı çıkardı.
Sözlü izin aldıtazminatsız kovuldu

Sözlü izin aldı
tazminatsız kovuldu

​Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.
Eskişehire52 yeni fabrika

Cumhurbaşkanı Erdoğan OSB müjdesi verdi.

Erdoğan: Afrika'daki kanlı ve katliamcı geçmişleriyle yüzleşmek istemeyenleri biz muhatap almıyoruz.

Sıcaklık 10 derece düşecek

Sıcaklık 10 derece düşecek

​Meteorolojiden soğuk hava ve yağmur uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.