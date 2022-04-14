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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı ile görüştü Ukraynada barışın sağlanması için İstanbul süreci desteklenmeli
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı ile görüştü: Ukrayna'da barışın sağlanması için İstanbul süreci desteklenmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da barışın sağlanması adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul sürecinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı ile görüştü: Ukraynada barışın sağlanması için İstanbul süreci desteklenmeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna'daki savaşta insani dramı sona erdirmek ve ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul sürecinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Barışçıl çözümden yana gayretlerine devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşı bir an önce bitirmek amacıyla Türkiye'nin oynadığı rolden sitayişle bahsetmesi ve İstanbul sürecini desteklediğini belirtmesi dolayısıyla Avusturya Başbakanı Nehammer'e teşekkür etti.

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