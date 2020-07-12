Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya kararının açıklandığı gece uyuyamadığını açıkladı
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya kararı açıklandığı gece ne yaptı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya kararının açıklandığı gece uyuyamadığını açıkladı

Ayasofya, 10 Temmuz Cuma günü asıl statüsüne geri döndü. Danıştay, herkesin hasretle beklediği, Ayasofya'nın ibadete açılacağı kararını açıkladı. Gazeteci Cengiz Er, bu karara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuştuğunu, Erdoğan'a o gece ne yaptığını sorduğunda "Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım" cevabını aldığını paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Danıştay 10 Temmuz Cuma günü Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ardından Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Temmuz 2020 tarihinde Cuma günü cuma namazı ile birlikte Ayasofya Camii'nin ibadete açılacağını açıkladı.

Ayasofya kararına Kosova'dan destek: Hak yerini buldu
DÜNYA
Ayasofya kararına Kosova'dan destek: Hak yerini buldu

Ayasofya'nın açılmasına karşı çıkan UNESCO'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan madde madde cevap: Bu durum Ayasofya’nın üstün evrensel değerini asla etkilememektedir
GÜNDEM
Ayasofya'nın açılmasına karşı çıkan UNESCO'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan madde madde cevap: Bu durum Ayasofya’nın üstün evrensel değerini asla etkilememektedir

Gazeteci Cengiz Er; 10 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi yaptığını belirttiği bir paylaşımda bulundu.

"O gece nasıl uyudunuz?"

  • Er, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımla konuştum ve ailemizin büyüğü olarak o tarihi Ayasofya nutku için tebrik ettim. Bir de gazeteci sorusu sordum tabi. "O gece nasıl uyudunuz?" dedim.

"Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım"

  • "Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım' dedi. Nasıl uyusun ki... Kime nasip olur böyle bir şey?" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Kadıköyde maç golle başladı

Kadıköy'de maç golle başladı

Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.
O gece ne yaptı?

O gece ne yaptı?

Erdoğan, Ayasofya kararının açıklandığı gece ne yaptığını açıkladı.
Galibiyeti unuttu

Galibiyeti unuttu

​Galatasaray'ın galibiyet hasreti 8 maça çıktı.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

​Koronavirüsten 19 kişi vefat etti, vaka sayısı 1012.
53 yıllık özlem bitti

53 yıllık özlem bitti

Hatayspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.
Heybeliada'da orman yangını

Heybeliada'da orman yangını

İstanbul Valiliği geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.
İki imam dört müezzin

İki imam dört müezzin

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan önemli Ayasofya açıklaması.
Yumruk yumruğa<br>kavga ettiler

Yumruk yumruğa
kavga ettiler

Kritik maç öncesinde olay çıktı.
Heyecanlı bekleyiş

Heyecanlı bekleyiş

Vatandaşlar akın akın Ayasofya önüne gidiyor.
Evrensel kültürel mirası korunacak

Evrensel kültürel mirası korunacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Ayasofya' değerlendirmesi.
Derin üzüntü duyuyormuş

Derin üzüntü duyuyormuş

Papa'dan, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili ilk açıklama.
İlk Cuma'yı sizin kıldırmanızı istiyoruz

İlk Cuma'yı sizin kıldırmanızı istiyoruz

​Erdoğan, Bediüzzaman'ın talebesi ile Ayasofya sevincini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya ve Akdeniz açıklaması.

Kural sonrasında en çok onlar değerlendi.

​Cerrahpaşa'daki koronavirüs hastaları ilgili önemli çalışma.

Çin-Hindistan Savaşı'nda cephe hattı dijitale kaydı.

​Darbeci Sisi'nin kuklası haline dönüşen kurum yine tepki çekti.
Öğrenciler telaşta, KYK bursları ne zaman yatacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda son dakika açıklaması
Ekonomi

Öğrenciler telaşta, KYK bursları ne zaman yatacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda son dakika açıklaması

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her ayın altısı ve onu arasında önlisans, lisans ve lisansüstü üniversite öğrencilerine ödenen burslar ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Temmuz 2020 kredisi yatmayan öğrenciler ekonomik kriz içine girince telaş başladı. Öğrenciler sosyal medyada #KYKdaNelerOluyor ile gündemi bir anda değiştirdi. Kısa sürede KYK'dan resmi bir açıklama geldi. YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır denildi. "KYK bursu ne zaman yatacak?" İşte tüm detaylar…
TFF 1. Lig'de düğüm çözülüyor: Süper Lig'e kimler çıkacak?
Spor

TFF 1. Lig'de düğüm çözülüyor: Süper Lig'e kimler çıkacak?

TFF 1. ligde bugün oynanacak maçlarla birlikte Süper Lig'e yükselen takımlar ve ligden düşen takımlar netlik kazanabilir. Birinci ligin lideri durumunda olan Hatayspor, Adanaspor karşılaşmasını kazanması halinde Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ilk takım olacak. Bununla birlikte ikinci sırada yer alan Erzurumspor'un da bugün Süper Lig'e çıkma şansı bulunuyor. Birinci ligde küme düşen son takım da bugün oynanacak maçların ardından belli olabilir. Ligde önceki haftalarda Eskişehirspor ve Adanaspor küme düşen takımlar olmuştu.
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
Spor

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 4. sırada yer alan Beşiktaş, ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bu detaylar haberimizde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.