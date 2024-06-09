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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz

Batman Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 7.yılında anılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehit Aybüke öğretmeni rahmetle andı. Erdoğan, "Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Seren Som
14:00 - 9/06/2024 Pazar
Güncelleme: 14:18 - 9/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenay Aybüke Yalçın'ın şehadet yıl dönümünde anma mesajı paylaştı.

Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Mesleğini icra etmekten; vatanına, milletine faydalı olmaktan, öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan, ancak bölücü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Aybüke Yalçın’ı, şehadetinin 7’nci yılında rahmetle yâd ediyorum.


Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.







#Recep Tayyip Erdoğan
#Şenay Aybüke Yalçın
#Şehit
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