Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz

Şenay Aybüke Yalçın'ın PKK'lı teröristlerce şehit edilmesinin üzerinden 7 yıl geçti. Genç öğretmenin adı; okul, kütüphane ve petrol sahaları gibi birçok yerde yaşatılıyor. Şehit öğretmenin seslendirdiği Magosa limanı türküsü aradan yıllar geçse de hafızalarda yer etmeye devam ediyor.