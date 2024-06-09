Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenay Aybüke Yalçın'ın şehadet yıl dönümünde anma mesajı paylaştı.
Erdoğan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Mesleğini icra etmekten; vatanına, milletine faydalı olmaktan, öğrencilerine iyi bir eğitim vermekten başka gayesi olmayan, ancak bölücü teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Aybüke Yalçın’ı, şehadetinin 7’nci yılında rahmetle yâd ediyorum.
Aybüke kızımızın katilleriyle mücadelemizi hem ülkemizde hem de bölgemizde sonuna kadar sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.