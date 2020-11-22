Aydınlık günler bizi bekliyor

Partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. olağan il kongrelerine Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi:

Türkiye salgın sürecini nispeten pozitif ayrışmayla geçirmiş ülkelerden biridir. Milletimizin desteği ve hassasiyetiyle bu yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Sizlerin takip ettiği gibi 18 yıllık demokrasi ve kalkınma mücadelemizin omurgasını oluşturan reformlarda yeni bir dönemi başlatıyoruz.

OYNAT 00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin üreteceği aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir. Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız' dedi. BiP'te paylaş

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İYİ BİR YER İÇİN KARARLIYIZ

Hukuku altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız. Cumhur İttifakı ile kurulan yeni yönetim sistemini, reformlarla daha da güçlendirerek ülkeyi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacağız. Bunun için önce kendi içimizde, onunla birlikte ülke genelinde birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe sahip çıkacağız.

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KİBRİN SONU HÜSRANDIR

Kurulduğumuz günden beri biz sadece Allah’ın yardımına ve milletimizin desteğine güvenerek yol yürümüş, mücadeleye girmiş, zaferler kazanmış bir partiyiz. Önümüzdeki dönem için de yine tek dayanağımız milletimizdir, milletimizden alacağımız destektir. Böylesine kutlu bir davada asla senlik-benlik kavgasına, şahsi hesaplara, kibre, atalete, tembelliğe yer olamaz. Kendini partisinin ve halkın üzerinde gören kişinin sonu hüsrandır.

YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIK

Türkiye’nin 2003 yılından itibaren başlayan büyük atılımlarını, önümüze çıkartılan tüm engellere rağmen hedeflerine ulaştırdık. Demokrasi ve kalkınma mücadelesinin önünde set kuramayacaklarını görenler, son 7 yıldır ellerindeki tüm kozları sahaya sürdü. Buna karşılık biz önümüzdeki tüm zorluklara rağmen doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karışıyla ülkemizi geliştirme, büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizde yeni bir dönem başlattık.

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DAHA GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Ne içeride ne dışarıda kimseyle kavga etmemeyi, kimsenin hakkını, hukukunu çiğnememeyi, kimsenin meşru duruşunu bozmamayı amaçlıyoruz. Dostlarımız ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz. Amerika ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız. Rusya ve İran gibi köklü tarihi münasebetlerimizin bulunduğu ülkeleri asla göz ardı edemeyiz.

OYNAT 00:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti 7. Olağan Kütahya, Afyon, Batman ve Siirt İl Kongrelerinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz. Yeni kongre tarihlerimizi salgının seyrine göre belirleyeceğiz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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KİMSENİN TEHDİT ETMEYE HAKKI YOK

Dünyadaki bölgesel paktların hemen hepsiyle iş birliğimizi geliştirme arayışındayız. Suriye’den Libya’ya kadar müdahil olduğumuz her yerde toprak bütünlüğü ve siyasi birlik temelinde çözümler için çalışıyoruz. Hiç kimsenin bu fotoğraf içinde Türkiye’yi tamamı yalan veya yanlış olan argümanlarla itham etmeye, tecrit etmeye, tehdit etmeye hakkı yoktur. Hiçbir onurlu ülke ve kurumun, Türkiye düşmanlığını hayat gayeleri haline getirmiş lobilerin ve terör örgütlerinin elinde oyuncak haline dönüşmeyi kabul etmeyeceğine inanıyoruz.

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Bağrımıza taş bastık

Erdoğan, kısıtlamaların yol açtığı maddi ve manevi sorunların farkında olduklarını, işi azalan, tamamen duran esnafın, sanatkarın, işletmelerin ve buralarda çalışanların, aynı şekilde buralardan hizmet alan vatandaşların sıkıntılarını da gayet iyi bildiklerini kaydetti. Okulundan ayrı kalan öğrencilerin, öğretmenlerin, dışarıya çıkışları sınırlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin neler hissettiklerini tahmin edebildiklerini belirten Erdoğan, "Ancak salgının kontrolden çıkmasının yol açacağı sorunlar daha büyük olduğu için adeta bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak mecburiyetinde kalıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın aldığımız tedbirlere azami riayeti sayesinde salgının seyrini en kısa sürede hedeflediğimiz seviyelere indirerek bugünleri geride bırakacağız" dedi.

Özgürlükleri halkımız için savunuyoruz

Erdoğan, “Demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, adaleti, ekonomik kalkınmayı birileri istediği veya dayattığı için değil, kendi halkımız bunlara layık olduğu için savunuyor ve hayata geçiriyoruz. Kendi vazettikleri değerleri kendileri çiğneyenlerin aynı konularda ülkemizi eleştirmelerinden ve işi yaptırım noktasına kadar götürmelerinden üzüntü duyuyoruz. Hiçbir ülke ve kurumla aramızda siyasetle, diplomasiyle, diyalogla çözülemeyecek sorunumuz olmadığını düşünüyoruz. Bu kanalları hep açık tuttuk, tutmayı da sürdüreceğiz. Bize bir adım gelene üç-beş adım gitmekten hiçbir zaman çekinmedik, bundan sonra da aynı samimiyetle gayretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

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OYNAT 02:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'ye mesaj: Türkiye, dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da düzenlenen G20 zirvesine videolu mesaj gönderdi. Mesajda birlik ve beraberlik çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye, salgınla mücadele boyunca yardım çağrısında bulunan dost ve kardeşlerinin yanında olmuştur'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Ne Doğu’ya ne Batı’ya sırtımızı dönemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ne Doğu’ya, ne de Batı’ya sırtını dönme gibi bir lüksü olmadığını söyledi. 12. Halifaks Uluslararası Güvenlik Forumu’na bir video mesaj gönderen Erdoğan, “Türkiye olarak etrafımızdaki sorunlarla ilgilenirken asla irredantist yani yayılmacı-müdahaleci bir anlayış içinde değiliz” ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türkleri’ne yönelik izolasyonlara son verilmesi ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının hakkaniyetli paylaşımı yönündeki çabalarını aynı kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, “Coğrafi bakımdan Afro-Avrasya ülkesi olan Türkiye’yi diplomaside dar bir çerçeveye hapsetmek, yanlış olduğu gibi mümkün de değildir” şeklinde konuştu. Hiçbir ülkenin güvenlik meselelerine coğrafi uzaklık-yakınlık merceğinden bakma lüksü olmadığını kaydeden Erdoğan, “Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz” ifadelerini kullandı.

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Aşımızı insanlığın hizmetine sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’ndeki konuşmasında salgına karşı iyi bir sınav verilemediğini söyledi. Erdoğan, “Salgınla mücadeleyi iş birliği ve dayanışma olmadan başarıya ulaştırmamız mümkün değildir. Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi. Türkiye olarak 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Almanya’daki iki Türk bilim insanının ürettiği aşıya dair ümit verici haberleri sevinçle takip ediyoruz. Ancak burada bir hususa dikkat edilmesi gerekiyor. geliştirilen aşılar mevcut adaletsizlikleri daha da derinleştirmek yerine insanlığın ortak malı olarak kullanıma sunulmalıdır. Bu çerçevede G20 Platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir. Türkiye olarak biz de toplam 16 aşı çalışmamıza bu anlayışla yaklaşıyoruz. Türkiye’nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız. Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü’nün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir ekonomik büyümeden yanadır” dedi.

G20 Zirvesi’ne Kovid-19 çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S. Arabistan’da yapılan G20 Liderler Zirvesi’ne gönderdiği video mesaj, “G20 Saudi Arabia” Twitter hesabından yayınlandı. Erdoğan, selamlama konuşmasıyla başlayan mesajında, bu seneki G20 Liderler Zirvesi’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle sanal ortamda düzenlenmek zorunda olduğunu belirterek, “Son asrın en ciddi sağlık krizi olarak nitelendirilen bu salgın, ekonomiden ticarete, eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatımızı derinden etkiliyor. Salgın aynı zamanda din, dil, bölge, renk ayrımı olmadan hepimizin, büyük insanlık ailesinin üyeleri olduğumuzu bir kez daha hatırlatmıştır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, şunları kaydetti: “Koronavirüs salgınının, dünyanın en büyük ekonomilerini aynı çatı altında buluşturan G20’nin sorumluluğunu ve önemini de artırdığına inanıyorum. Riyad Zirvesi’nde alacağımız kararlar, sadece salgının olumsuz etkilerinin azaltılmasında değil, G20 ile ilgili beklentilerin karşılanmasında da belirleyici olacaktır.”

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter Fleets özelliğini kullandı