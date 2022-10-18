Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, tüm Azeri kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Can dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü tebrik ediyor, tüm Azeri kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/ImEByJsu2i — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2022

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti’nin vizyon belgesini açıklayacak: Gözler 28 Ekim'de