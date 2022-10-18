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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Azeri kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanın Bağımsızlık Gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, tüm Azeri kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

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