Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'ye taziye ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin eski Devlet Başkanı merhum Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.
İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki ziyareti vesilesiyle Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la ikili görüşme gerçekleştirecek.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.<br>
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Bin Zayid, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.<br><br>
Heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Bin Zayid, anlaşmaların imza törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Al Nahyan ile Kasr El Vatan Sarayı'nda baş başa görüşme gerçekleştirdi ve şeref defterini imzaladı.<br><br>Erdoğan, ziyaretine ilişkin şunları kaydetti:<br><br>\"Aziz Kardeşim Şeyh Muhammed Bin Zayid'in davetine icabetle dost Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum.<br><br>Vatan Sarayı'nda ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek amacıyla aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.<br><br>Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnükabul ve misafirperverlik için Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kardeşlerime teşekkür ediyor, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum.\"
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyaretinden kareler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de: Bin Zayid tarafından resmi törenle karşılandı
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) iki gün sürecek bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. Program öncesi Kasr El Vatan Sarayı'nda tören hazırlığı yapıldı.