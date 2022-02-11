Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Nebati'yi kabul edecek

Koronavirüs testi negatife dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Vahdettin Köşkü'nde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini kabul edecek.
Erdoğan daha sonra ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası açıklama yaptı. İzolasyon süreciyle ilgili bilgi veren Erdoğan "Aşının çok faydası oldu, süreci çok rahat atlattım. Henüz eşim atlatamadı, tedbirler devam ediyor" ifadelerini kullandı.