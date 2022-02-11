Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Nebatiyi kabul edecek
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Nebati'yi kabul edecek

Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Nebatiyi kabul edecek
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Koronavirüs testi negatife dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Vahdettin Köşkü'nde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini kabul edecek.

Erdoğan daha sonra ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'ın durumuyla ilgili: Pazartesiye kadar iyileşmesi lazım beni yalnız bırakmaz
OYNAT 00:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'ın durumuyla ilgili: Pazartesiye kadar iyileşmesi lazım beni yalnız bırakmaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, cuma namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geçti.

Cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın durumuyla ilgili de bilgi verdi. Erdoğan, 'Henüz eşim atlatamadı. Şu anda da bütün tedbirlere devam ediyor. İnanıyorum ki pazartesi gününe kadar inşallah atlatır. Tüm tedbirlere devam ediyor. Rahatsızlığı pazartesi gününe kadar dua ediyorum atlatır. Seyahatte benle olması lazım. Rabbim şifalar versin.' diye konuştu.


"Aşının çok faydası oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası açıklama yaptı. İzolasyon süreciyle ilgili bilgi veren Erdoğan "Aşının çok faydası oldu, süreci çok rahat atlattım. Henüz eşim atlatamadı, tedbirler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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