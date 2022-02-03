Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapıyor. https://t.co/XznI250uUa — Yeni Şafak (@yenisafak) February 3, 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin stratejik ortağı ve komşusu Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini her platformda dile getirdiğini belirterek, Rusya-Ukrayna gerilimi konusunda tüm tarafları itidalli olmaya çağırdı.

OYNAT 00:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya-Ukrayna gerilimini değerlendirdi: Barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi.



Erdoğan, Ukrayna-Rusya krizine ilişkin, 'Biz de Karadeniz ülkesi olarak tüm tarafları itidalli olmaya davet ediyoruz. Barışın tesisi için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kere daha vurguluyorum' dedi. BiP'te paylaş

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetine icabetle Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin onuncu toplantısı için Kiev'e gideceklerini belirten Erdoğan, bugünün aynı zamanda Ukrayna ile tesis edilen diplomatik ilişkilerin 30'uncu yıl dönümü olduğunu, bu ziyaretin ayrı bir anlam ve önem taşıdığını söyledi.

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Zelenskiy ile ikili görüşmenin ardından konsey toplantısına başkanlık edeceklerini ifade eden Erdoğan, "Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutları ile gözden geçireceğiz. Ortak gündemimizde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunacağız. Muhtelif alanlarda anlaşmalara imza atarak ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Ukrayna ile ilişkilerinde son yıllarda özellikle ticaret, yatırımlar, turizm ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi mesafeler kat edildiğini dile getiren Erdoğan, salgına rağmen geçen sene Ukrayna'dan gelen 2 milyondan fazla ziyaretçinin Türkiye'de misafir edildiğini ve yeni bir rekora imza atıldığını belirtti.

İkili ticaret hacminin de 2020'ye kıyasla yaklaşık yüzde 60 artarak 7,5 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Erdoğan, 10 milyar dolarlık hedefe varma yolunda kararlı adımlarla ilerlediklerini, ziyaret vesilesiyle imzalanacak serbest ticaret anlaşmasıyla bu hedefe kısa zamanda ulaşılacağına inandığını belirtti.

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OYNAT 00:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavala kararıyla ilgili: AİHM ne demiş Avrupa Konseyi ne demiş bu bizi ilgilendirmiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararı ile ilgili soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"Kiev'deki temaslarımız Ukrayna ile ilişkilerimizin güçlenmesine katkıda bulunacak"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları ve bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Stratejik ortağımız ve komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Biz de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak ve tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz.

İhtilafın barışçı yöntemlerle ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği aşikardır. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu, bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum.

Ukrayna ile ilişkilerimizin ana unsurlarından olan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumuna özel ihtimam gösteriyorum. Kiev'de yapacağımız görüşmelerin gündeminde her zamanki gibi bu konu da üst sıralarda yer alacaktır. Kiev'deki temaslarımızın Ukrayna ile ilişkilerimizin güçlenmesine önemli katkılarda bulunacağını da inanıyorum."

Erdoğan, görüşmelerin Türkiye ve bölge için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Üç ayların ilk cuma gecesi olan Regaip Kandili'nin de bugün idrak edileceğini hatırlatan Erdoğan, bu bereketli günlerin millete, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti konusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek" dedi.

Avrupa Konseyinin Kavala kararı

Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı hakkında Erdoğan, "AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz" diye konuştu.

GÜNDEM Dışişleri'nden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala davasıyla ilgili kararına tepki

Yunanistan tarafından geri itilen sığınmacıların ölümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan tarafından geri itilen 12 sığınmacının ölümüyle ilgili, "Her şeyden önce 12 insanın orada donarak ölümüne seyirci kalmak yenilir, yutulur bir şey değil" ifadelerini kullandı.

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