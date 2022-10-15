Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bartın'da can kaybımız 41 oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün meydana gelen patlama sonucu 40 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu.

#CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden faciası yaşanan bölgede incelemelerde bulunuyor https://t.co/ythIf3lcS5 — Yeni Şafak (@yenisafak) October 15, 2022

Bartın'ın Amasra ilçesinde patlamanın olduğu maden ocağına gelen Erdoğan, ilk olarak maden sahasında inceleme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çalışmalar ve maden sahasındaki son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den bilgi aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçen Erdoğan, burada düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uluştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satı başları şöyle:

"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri saygıyla selamlıyorum. Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Amasra Maden Ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama nedeniyle fevkalade milletçe üzgünüz. Patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtulan ve tedavisi süren işçilerimize rabbimden acil şifalar diliyorum.

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Devletimiz madenin -300 ve -350 kotlarında yaşanan patlamanın hemen ardından tüm kurumlarını seferber etmek suretiyle kaza mahallindeki çalışmalara başlamıştır. Bir yandan arama-kurtarma faaliyetleri yürütülürken bir yandan da yaralı işçilerimiz ambulans helikopter ve uçak ambulanslarla sağlık kuruluşlarımızı nakledilmiştir. TTK'dan AFAD'a ve belediyelere kadar tüm kurumlarımız bir an önce işçilerimize ulaşmak için adeta zamanla yarışmışlardır. Bakanlıklarımız derhal olay yerine gelerek başlatılan çalışmaların koordinasyonunu üstlenmişlerdir. Biz de ilk andan itibaren İçişleri Bakanımla irtibat halinde olduk gece boyunca sürekli telefon görüşmelerimizi sürdürdük ve yapılması gereken atılması gereken adımları da sürekli atmanın gayreti içinde olduk.

"Yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı ve en son 41'inci işçimize ulaştık"

Elbette bu patlamanın nasıl yaşandığı varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturma ile ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalara çok yönlü olarak zaten başlanmıştır. Şu anki önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı ve en son 41'inci işçimize ulaştık. 40 olarak daha önce ilan edilmiş olan merhumlarımızın sayısı 41 olmuş oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah mekanları cennet olsun. Her konuda olduğu gibi çalışma hayatında da önce insan diyoruz. İnsan hayatının güvende olmadığı hiç bir faaliyet bizim için muteber değildir. maden ocaklarımızda önemli sayıda ölümlerin olduğu kazaların yaşanmasını tabiki kabul edemeyiz.

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Bizim mevcut bu tür ocaklarımızın içinde Amasra Kömür İşletmeleri bizim şu anda en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun ne dünü bugünü ne de yarını olmayacaktır bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım. Teknolojinin tüm kabiliyetlerini işletmeciliğin tüm mafiretlerini kullanarak maden kazalarını tarihe gömmek için çalışmalar içerisindeyiz.

"Devlet olarak yapmamız gereken desteği de hemen Kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız"

Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bu devletin ve en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. Özellikle ilk etapta bir karar daha aldık o da 500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında bir diğer bakanlığımız Çalışma bakanlığımız 100, Aile bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ilk etapta ailelere bu desteğimizi inşallah vermiş olacağız. Devlet olarak yapmamız gereken desteği de hemen Kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız."

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