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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de anayasa toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de Anayasa toplantısı yapılıyor. Toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepede anayasa toplantısı başladı
Foto/arşiv

Beştepe'de anayasa toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılıyor.

AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence hazırlığı çalışmaları tamamlanmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa'nın 24. maddesine 2 fıkra ekleneceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Özlem Zengin, Yavuz Atar, Yılmaz Tunç ve Mehmet Uçum katıldı.

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BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ YARIN MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULACAK

Başörtüsü ile ilgili Anayasa teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Anayasanın 24'üncü ve 41'inci maddelerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak düzenleme hazır. Teklif, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzaları ile Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

Öncesinde AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, teklifin detaylarını basın toplantısında anlatacak.

Anayasanın 24'üncü maddesinde değişikliğe gidilecek. Anayasaya, "Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz" şeklinde bir hüküm eklenecek.

  • Ayrıca teklifte, 41'inci maddenin birinci fıkrasının başlığı ile birlikte değiştirilmesi yer alacak.

Başörtüsü teklifi TBMM'ye sunulacak
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Başörtüsü teklifi TBMM'ye sunulacak

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