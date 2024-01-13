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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısı sona erdi: 'Teröristan' kurulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisinde güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda dün Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde düzenlenen hain terör saldırısı ve terörle mücadele bağlamında atılan ve atılacak adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığından, toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir “teröristan” kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir." denildi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
17:37 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:13 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Güvenlik Zirvesi Toplantısından ilk görüntü.
Güvenlik Zirvesi Toplantısından ilk görüntü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisinde güvenlik toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katıldı.

"Terörle mücadele bağlamında attığımız ve atacağımız adımlar ele alındı"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "
Toplantıda terörle mücadele stratejilerimiz bütünlüklü olarak değerlendirilmiş, dün Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde düzenlenen hain terör saldırısı ve terörle mücadele bağlamında attığımız ve atacağımız adımlar ele alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin, bekasına yönelik tehditleri kaynağında engelleme ve imha etme stratejisi çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK ve destekçileriyle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmekte olduğunu açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz."
denildi.

45 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada,
hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda Irak’ın kuzeyinde 36, Suriye’nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 45 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"'Teröristan' kurulmasına kesinlikle izin vermeyecek"

"Bu mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye, Irak ve Suriye’deki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar devam edecektir."
denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Sınırlarımız içinde yok olma noktasına gelen bölücü terör örgütü, başarılı sınır ötesi operasyonlarımız neticesinde çok ağır kayıplar vermiştir.

Terör örgütü, Suriye ve Irak sahasında köşeye sıkıştıkça, örgütü yeniden palazlandırma, yeniden canlandırma girişimleri de hız kazanmıştır.

Son dönemde hudutlarımız dışında görev yapan birliklerimize yönelik artan terör eylemleri, örgütü semirtme senaryolarının sinsi birer parçasıdır.

Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir “teröristan” kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir.

Meşru müdafaa hakkımız ve ikili anlaşmalar çerçevesinde, nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa arkasında kim olduğuna bakmadan, kalıcı olarak imha etmek temel önceliğimizdir.

Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu üstlenen bölücü alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabı misliyle sorulmaktadır ve sorulacaktır.

Türkiye Yüzyılı hedefimizin önünü kesmek için kurulan tuzaklara maşalık yapanları da onların iplerini ellerinde tutanları da hüsrana uğratmakta kararlıyız.

Dün Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

Şehitlerimizin ailelerinin, yakınlarının, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

Saldırıda yaralanan ve tedavileri devam eden askerlerimize Mevla’dan acil şifalar niyaz ediyoruz."

Hain saldırıda 9 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada dokuz askerimiz şehit oldu, dört askerimiz yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, hain saldırının ardından hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla vurulan hedeflerde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 23'e yükseldiğini açıkladı.

Öte yandan Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava operasyonlarında 29 hedef imha edildi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Güvenlik Zirvesi
#Hakan Fidan
#Ali Yerlikaya
13 saat önce
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