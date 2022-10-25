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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Desticiyi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, bir saat sürdü.

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