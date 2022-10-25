​Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti.

Hayat

Dünyanın konuştuğu ilaçlar: Ölümcül öksürük şurupları

Belirli öksürük şuruplarındaki zararlı maddelerin yol açtığı belirtilen akut böbrek hasarına bağlı çocuk ölümleri; başta Hindistan, Gambiya ve Endonezya olmak üzere ülkeleri alarma geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün de uyarıda bulunduğu ilaçlara ve ülkelerin attığı adımlara ilişkin bilgileri derledik.