Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, programa vesile olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve ekibine teşekkür etti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan 'beka meselesi' diyerek açıkladı: Hedefimiz 2053'te net sıfır emisyon Gündem / Politika





Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti;

Aziz milletim, Enerji Bakanlığı'mızın kıymetli mensupları, sizleri tüm kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz.





Bu anlamlı programa vesile olan sayın bakan ve ekibine teşekkür ediyorum. Ülkemizin enerji alanında farklı bir ivme kazandığı herkes tarafından ifade ediliyor. Kendimizle yarış halindeyiz.





Törenimizin ve resmen hizmete sunduğumuz yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları ülkemize kazandıran firma ve kurumlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.





Enerjinin tüm devletlerin en önemli meseleleri arasına girdiği dönemdeyiz. Dünyamız büyüyor ve arz da hızla büyüyor. Enerji ihtiyacının her gün arttığı tabloda küresel ısınma tehdidi ile karşı karşıya olan çevreye yeni riskler ekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'den Bursa, Şanlıurfa, Sakarya, Kütahya, Çanakkale'ye canlı bağlantıyla toplu açılış yaptı.

'DÜNYAYA VERDİĞİ ZARAR DA BÜYÜYOR'

Bir taraftan daha fazla enerji kullanırken çevreyi tahrip ediyoruz. Bir de buna küresel riskleri ilave edince nasıl karmaşık sorunla yüzleştiğimiz daha net görülecektir. Enerji kullanımına paralel enerji sarfiyatından doğan sera gazı dünyaya verdiği zarar da büyüyor.





Enerji talebimiz hızla yükselirken enerji kaynaklarımız da erimekte ve dünyamız kirlenmektedir. Gelişmiş devletler dahil tüm ülkeler enerji politikalarını bu tabloya göre planlamakta. Rekabet kızışırken enerji arz güvenliğine yönelik çabalar yoğunlaşıyor.





Avantajlı ülkeler bile rezervlerinin uzak olmayan tarihte biteceğini bilerek hareket ediyor. Bu meseleler doğrudan milli güvenliğe tehdit konular olarak görülüyor ve birer beka meselesine dönüşmüştür. Avrupa'daki enerji kesintileri enerjinin vazgeçilmez yerini bir kez daha gösterdi.





'SÖMÜRMEYE DEĞİL BERABER KAZANMAYA TALİBİZ'

Gelecekte daha da önemli yer alacaktır. Afrika'dan Asya'ya dünyanın birçok bölgesindeki gerilimleri enerjiden bağımsız okuyamayız.





Bir damla petrolü oluk oluk akan kandan kıymetli gören zihniyette hiçbir şey değişmedi değişmeyecek. Mazlumların kanlarından beslenmeye devam edeceklerdir.





Biz enerjiyi çıkarların uzlaşacağı, bir iş birliği meselesi olarak görüyoruz. Sömürmeye değil beraber kazanmaya talibiz. Bu hakkaniyetli tavrımızı her ne pahasına olursa olsun her şartta muhafaza edeceğiz.

'TÜRKİYE ENERJİDE BÜYÜK BİR SIÇRAMA YAPTI'

Başarışı alanlarımızın en başında enerji sektörü geliyor. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Karadeniz ve Gabar'daki keşifler ile makus tarihimizi değiştirdik. Türkiye'yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye'nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor.





Enerjide talebin 2035'e kadar yüzde 50 artacağını görüyoruz. 60-100 milyar dolar aralığında enerji faturamız var. Bu faturayı düşürerek ülkemizi net ihracatçı ülke yapmaktır hedefimiz. Hedeflerimize ulaşmak için yenilenebilir enerji en önemli sac ayaklarından biri.

'AVRUPA'DA 5, DÜNYADA 11. SIRADAYIZ'

Avrupa'da 5 dünyada 11. sırada yer alıyoruz yenilenebilir enerjide. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yenilenebilir. enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için stratejilerin uygulanmasına önem veriyoruz.





2005'te hiç olmayan güneş enerjisi gücümüz 21 bin 803 megavata ulaştı. Bu başarı kararlılıkla sürdürdüğümüz planlamanın ürünüdür. Rüzgar ve güneş enerjisinde 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Yeşil iletim altyapısını kuruyoruz. 2035 itibariyle 5 bin megavatlık deniz üstü rüzgar kapasitesini hedefliyoruz.





Yenilenebilir enerjide yatırımcılarımızın yanında oluyoruz. Sektörde bugün 500 imalatçımız var. Bu sayede ana ekipman imalatçıları ve alt tedarikçiler ile 50 bin kişiye istihdam sağlandı. Çok daha iyi seviyeleri yakalayacağız. Yatırımcıların karşı karşıya olduğu sıkıntıları asla göz ardı etmiyoruz. 48 aya varan izin süresini 18 aya düşüreceğiz.

'MUHALEFET GÖZÜNE BANT ÇEKMİŞ'

Konuyu bir an önce TBMM takdirine sunup bu konuyu sadeleştireceğiz. Kapasiteleri çok hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Bütün bu rekorların, gelişmelerin, vizyon odaklarımız muhalefetin gündeminde yer almıyor.





Bunların hiçbirini takip etmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Sadece yolsuzluk iddialarına değil küresel ölçekteki meselelerde de gözlerine bant çekmişler. Gözleri var ama görmüyorlar, kulakları var ama duymuyorlar. Gerçekleri bal gibi bildikleri halde bunu dillendirmeye cesaret edemiyorlar.

'LAF YARIŞTIRMAK DEĞİL HİZMET YARIŞTIRMAKTIR'

Kafaların kuma gömüp görünmez olduğunu sananları kaçtıkları hakikati hatırlatıyoruz. Sahte ve saçma tartışmalarla ülkemizin enerjisini tüketmeye çalışanlara inat Türkiye'nin enerjisini artırmak için gece gündüz çalışıyoruz, eserlerimizle konuşuyoruz, yatırımlarımızla eserlerimiz ile konuşuyoruz. Bugün ülkemizin en büyük ihtiyacı laf yarıştırmak değil hizmet ve eserleri yarıştırmaktır.





2024'te 81 ilde 6 bin 182 elektrik üretim santrali devreye alındı. Toplam değer 5 milyar dolar. Yenilenebilir yatırımların yıllık kapasitesi 23.8 teravat saattir.





Sağladığı tasarruf 1.3 milyar dolardır. 2024'teki yenilenebilir enerji yatırımlarımız birçok ülkenin kurulu gücünden daha fazladır. Temiz enerji yatırımlarını teşvik etmeyi ve desteklemeyi sürdüreceğiz.



