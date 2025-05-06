Ankara'da Cumhur zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider daha sonra yüz yüze görüşme için Bahçeli'nin konutuna geçti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Erdoğan, Bahçeli'nin konutundan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 117 günün ardından ilk kez görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret etti.
Bahçeli'nin Erdoğan'ı kapıda karşılamasının ardından iki lider, MHP Genel Başkanı'nın konutuna geçerek 117 günün ardından ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi.
İki lider, son olarak 9 Ocak'ta yüz yüze görüşmüştü.
Görüşmede; bölgesel ve küresel gelişmeler ile güncel siyasi konuların ele alınması bekleniyordu.