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Ankara'da Cumhur zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Ankara'da Cumhur zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

18:086/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bahçeli'nin evinde gerçekleşen görüşmeden ilk kareler yayınlandı.
Bahçeli'nin evinde gerçekleşen görüşmeden ilk kareler yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider daha sonra yüz yüze görüşme için Bahçeli'nin konutuna geçti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından Erdoğan, Bahçeli'nin konutundan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 117 günün ardından ilk kez görüşme gerçekleştirdi.


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Ankara'da Cumhur zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti
Gündem / Politika
06 Mayıs, Salı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret etti.

Bahçeli'nin Erdoğan'ı kapıda karşılamasının ardından iki lider, MHP Genel Başkanı'nın konutuna geçerek 117 günün ardından ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi.

İki lider, son olarak 9 Ocak'ta yüz yüze görüşmüştü.

Görüşmede; bölgesel ve küresel gelişmeler ile güncel siyasi konuların ele alınması bekleniyordu.



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