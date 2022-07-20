Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden bize Yunanistan şartı koymadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD şu anda Fırat'ın doğusunu terk etmek durumunda. Astana sürecinden çıkan tespit bu. Çünkü oradaki terör örgütlerini besleyen Amerika" dedi.

Erdoğan, "(Suriye'nin kuzeyine) Yeni bir harekat konusu milli güvenlik endişelerimiz giderilmediği sürece gündemimizde yer almaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarında diğer satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırdan 30 kilometre güneye kadar, terör örgütleriyle mücadelemizde Rusya'nın da İran'ın da yanımızda olmasını istiyoruz

"Putin’in gayretlerimiz noktasında bakışı olumlu. Bize çok farklı bazı teklifleri oldu. Doğal gaz, Akkuyu ve diğer konularda dayanışmamızı sürdürüyoruz.

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(Tahıl koridoru) Artık bu hafta bu mutabakatı yazılı bir metne bağlamak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde de planın uygulanmaya başlanmasını temenni ediyoruz."

Amerika’nın oradaki elemanları terör örgütü mensuplarına eğitim yaptırıyor. Bu eğitim esnasında rejimin bayrağını da orada bunlar dalgalandırıyorlar. Burada da kalkıp rejimin bayrağını orada dalgalandırmakla acaba Türk ordusunu aldatır mıyız diye düşünüyorlar. Bunu yemezler.

Ayrıntılar geliyor...