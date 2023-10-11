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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir süredir yürüttüğümüz yoğun hava operasyonlarını daha da artırarak sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristlere nefes aldırmıyoruz. Hava harekatı ve topçu birliklerimizle gerektiğinde kara unsurlarıyla da tepelerindeyiz. Bir süredir yürüttüğümüz yoğun hava operasyonlarını; daha da artırarak, terör örgütü mensuplarını her an, her yerde imha edeceğimizi göstererek sürdüreceğiz" dedi.

Halil Akkoç
13:08 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hava operasyonlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Teröristlere nefes aldırmıyoruz. Hava harekatı ve topçu birliklerimizle gerektiğinde kara unsurlarıyla da tepelerindeyiz. Bir süredir yürüttüğümüz yoğun hava operasyonlarını; daha da artırarak, terör örgütü mensuplarını her an, her yerde imha edeceğimizi göstererek sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'e 'Gazze' uyarısı: İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa örgüt muamelesi görmeye başlayacağını unutmamalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'e 'Gazze' uyarısı: İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa örgüt muamelesi görmeye başlayacağını unutmamalıdır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Filistin ve İsrail arasında yaşanılanlarla ilgili olarak Erdoğan, ''İsrail topraklarındaki sivillerin öldürülmesine karşı çıkıyoruz, Gazze'deki sivillerin katledilmesini de asla kabul etmiyoruz. Bir şehrin suyunu elektriğini kesip, ibadethanelerini okullarını yıkarak, içinde sivillerin yaşadığı binaları yerle yeksan ederek, utanç verici yöntemle yapılanlar çatışma değil katliamdır. Sivil insanları katletmek devlet değil örgüt refleksi olabilir. İsrail devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, örgüt muamelesi görmeye başlayacağını unutmamalıdır. Ne bölgenin ne de dünyanın inansın trajedilerinin sürmesine tahammülü yoktur'' ifadelerini kullandı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Suriye
#Irak
#Hava operasyonu
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