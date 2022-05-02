Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülke liderleriyle bayramlaştı

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Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Nazi Mahkemesi' benzetmesine tepki: Akıl tutulması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, yargı görevi yapanlara karşı "daha temiz ve saygılı bir dil" kullanmaya davet etti. Bozdağ "Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye cüret eden Almanya'ya hiçbir söz söylemeyip de Türk yargısını 'Nazi mahkemelerine' benzetmesi bir akıl tutulması olsa gerektir" dedi.