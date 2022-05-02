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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülke liderleriyle bayramlaştı
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülke liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülke liderleriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok ülke liderleriyle bayramlaştı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.

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