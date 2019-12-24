Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Haber Merkezi 24 Aralık 2019, 13:43 Son Güncelleme: 24 Aralık 2019, 13:51 AA