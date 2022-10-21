Cumhurbaşkanı Erdoğan: Blokzincir teknolojisini kullanan ülkelerden biri olmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Türkiye'de her alanda olduğu gibi dijital dönüşümün altında da AK Parti'nin imzası olacaktır.

Zamanın ruhuna uygun altyapı kurmayı ihmal etmedik. 2023 vizyonumuza başka türlü ulaşamayız.

İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz. Onu da hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız.

Ar-Ge harcamalarını milli gelirlerimizin yüzde 1'inin üzerine çıkardık.

(Fiber altyapısı) Hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız. İnşallah yakında bu konuda çok önemli adımları hızla hayata geçirmiş olacağız.

Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız Togg otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerindendir.

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Banttan indireceğimiz yerli otomobil TOGG teknolojide geldiğimiz yerin göstergesi olacak.

Bu alanda yeni gelişen kavramların ifade ettiği alternatif iş yöntemleri hayatımıza giderek daha çok giriyor.

Blokzincir teknolojisini kullanan ülkelerden biri olmak istiyoruz.

Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine bizatihi kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz

Dünya beşten büyüktür çağrımız teknolojideki adaleti de kapsayan bir itirazdır.

Teknofest kuşağı dediğimiz gençlerimiz sayesinde dünya çapında yeniliklere imza atıyoruz.

Yıllık 250 milyon dolar olan savunma sanayi ürünleri ihracatımızı, 3 milyar doların üzerine çıkarttık.

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Türkiye 62 savunma sanayi projesinden 750'nin üzerinde projeye ve 5,5 milyar dolar bütçeden 75 milyar dolar bütçeye çıkmıştır.

Artık bizim 'Tayfun'umuz var. Bunlar bir yere mesaj oluyor. Biz de zevkle takip ediyoruz.

Merkez Bankası bünyesinde kripto para ile ilgili bir çalışma yürütülüyor.

Dijital varlık deposuna yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade bizatihi bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz.

Ayrıntılar geliyor...