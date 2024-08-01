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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Yüksek Askeri Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

11:06 - 1/08/2024 جمعرات
Güncelleme: 11:44 - 1/08/2024 جمعرات
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'de

Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor. Yaş üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

  • "Aziz Atatürk; Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Şuramızın 2024 yılı toplantısının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Dünyada belirsizliklerin arttığı, coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır.

  • Son günlerde yeniden hortlayan, yayılmacı emelleri karşısında gereken her türlü tedbiri alarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

YAŞ toplantısına kimler katılacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.


Yüksek Askeri Şura toplanıyor: Gözler 2024 YAŞ atama general, amiral, subay, astsubay terfi listesinde!

YAŞ kararları general, amiral, subay, astsubay terfi listesi 2024, TSK atama sonuçları, yeni atama ve terfi listesi Yüksek Askeri Şura öncesi merak konusu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek YAŞ toplantısında, albayların terfi ve görev sürelerinin uzatılması işlemleri ile generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. YAŞ kararları, TSK'nın personel yapısını ve geleceğini şekillendiren önemli bir süreçtir. Bu kararlar, subay ve astsubayların görev yerlerindeki değişiklikler, rütbe yükselmeleri ve emeklilik durumları gibi konularda önemli bilgiler içerir. Peki YAŞ toplantısı terfi ve atamalar ne zaman açıklanacak? İşte 2024 kararları orgeneral, oramiral, subay, astsubay atamaları.


#Yüksek Askeri Şura
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