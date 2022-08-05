Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgeye ayrıca rahatlama getirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Rus Sanatoryum'daki görüşmesi, saat 15.20'de başladı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ortak açıklama yapıyor.

https://t.co/5sw8f5NlAl — Yeni Şafak (@yenisafak) August 5, 2022

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"(Putin ile görüşmesinde) Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir.

Heyetlerimizin Türkiye'deki görüşmeleri verimli geçti. Akkuyu NGS konusu önem arz ediyor. Akkuyu'nun belirlenen zamanda bitirilmesi büyük önemli.

(Putin ile) Bizim bugün bu ikili görüşmemiz, Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli."

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Putin'un konuşmasından satır başları şöyle:

(Erdoğan ile) Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alacağız. Türkiye buradaki durunun normalleşmesine ciddi katkı sağlıyor.