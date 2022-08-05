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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgeye ayrıca rahatlama getirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de bir araya geldi. Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, "Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgeye ayrıca rahatlama getirecek
Erdoğan - Putin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Rus Sanatoryum'daki görüşmesi, saat 15.20'de başladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"(Putin ile görüşmesinde) Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir.

Heyetlerimizin Türkiye'deki görüşmeleri verimli geçti. Akkuyu NGS konusu önem arz ediyor. Akkuyu'nun belirlenen zamanda bitirilmesi büyük önemli.

(Putin ile) Bizim bugün bu ikili görüşmemiz, Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli."

Putin'un konuşmasından satır başları şöyle:

(Erdoğan ile) Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alacağız. Türkiye buradaki durunun normalleşmesine ciddi katkı sağlıyor.

Putin: Avrupalı devletler Türkiye'ye minnettar olmalı
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Putin: Avrupalı devletler Türkiye'ye minnettar olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Görüşme öncesi iki lider ortak açıklama yaptı. Türk Akımı sayesinde Rus doğal gazının Avrupa'ya sorunsuz bir şekilde sevk edildiğini belirten Putin, 'Avrupalı tüketiciler Rus gazını alabildikleri için Türkiye'ye minnettar olmalı' dedi. Ayrıca tahıl koridorunun kurulmasındaki girişimleri nedeniyle Erdoğan'a teşekkür eden Vladimir Putin, 'Tüm bunlar sizin kişisel çabanız sayesinde mümkün olabildi' ifadelerini kullandı.


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