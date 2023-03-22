Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle ülke mi yönetilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan NTV-Star TV ortak yayınında soruları yanıtladı. Erdoğan, yarın kalıcı konutlar için ilk temelin atılacağını açıkladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:





Bu gece sahura kalkacağız. Ramazanın o manevi havasını inşallah teneffüs etmeye başlayacağız. Tüm İslam alemi için bu manevi huzurun, özellikle depremde ebediyete uğurladığımız şehitlerimize inşallah rahmete vesile olsun. Yaralılarımızın şifa bulmasına vesile olsun diyorum.





Enkazların süratle kaldırılması, bununla birlikte bir taraftan çadırkentler, konteyner kentler, prefabrikler, şimdi de yarın temel atmaya başlıyoruz. Kalıcı konutların da süratle söz verdiğimiz gibi inşallah bir yıl içerisinde bitirmeye rabbim bizi muvaffak etsin diyorum.





Bu ölçüde büyük bir yıkımın karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks gösterecek, harekete geçecek başka bir ülke yok. Biz çünkü geçmişte de bunun imtihanlarını başarıyla verdik.





Depremin ilk dakikalarından itibaren çok hızlı bir şekilde durum tespiti yaptık. Türkiye'nin dört bir yanından ekipleri, araç gereçleri bölgeye sevk ettik.





Kabinemizin tüm üyelerini deprem bölgesine göndererek her birini bir ilin koordinatörü olarak görevlendirdik. Sağolsun bakan arkadaşlarım o gündem bugüne bölgeden hiç ayrılmadan görevlerini yaptılar.





Asker, polis, jandarma, sağlıkçı, madenci, itfaiyeci aklınıza kim gelirse bölgeye gönderdik. Binlerce iş makinesini, uçağından helikopterine, gemisinden İHA'sına kadar tüm imkanlarımızı depremzedeler için harekete geçirdik.





Depremin ardından ilk birkaç saatte çalışmaların düzene girmesiyle arama kurtarma, ardından enaz kaldırma çalışmalarını profesyonelce yerine getirmeye başladık.





Tabii ki o günlerde bir de ağır kış şartları var. Bu şartlara rağmen arama kurtarma ekiplerinin başarılı çalışmalarını gördük. Deprem felaketinin ardından ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha idrak ettik. Milletimiz asrın felaketini asrın dayanışmasını gösterdi.





Deprem sonrasında yeniden inşa süreci





Toplam 40 bin 104 afet konutunun ihalesi yapıldı.6 bin 223 köy evinin yapım süreci başladı. Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz.





Şehirlerimizi inşa ve ihya dönemi resmen başlamış durumda. Van'da, Bingöl'de İzmir'de bu işi yaşadık.





Biz bu işte çırak değiliz. Kalfalığı da geçtik, ustalığı yakaladık. Bir taraftan zemin etüdleri hızla devam ediyor. Sert zeminlerde kalıcı konutların yapılması çalışmalarını sürdürüyoruz. 21 Şubat'tan bugüne kadar Gaziantep'te 13 bin 629, Adıyaman'da 2280, Kilis'te 645, Hatay'da 2928, Kahramanmaraş'ta 8773, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 6644, Elazığ'da 505, Adana'da 1171, Osmaniye'de 1657 ve Dİyarbakır'da1122 toplam 40104 afet konutunun ihalesi yapıldı.





Yine Osmaniye'de 600, Kahramanmaraş'ta 620, Malatya'da 2800, Adıyaman'da 1500, Şanlıurfa'da 300, Gazintep'te 310 ve Kilis'te 93 6223 köy evinin de ihalesi. Toplamda 46327 afet konutu ve köy evinin yapım süreci başladı ve inşallah bir yıl içerisinde inşa edewrek hak sahiplerine teslim edeceğiz.





Biz ilk defa bu adımları atmıyoruz. Bir seneyi hedef olarak koyarsın da 13,14,15 ay olur. Biz Van gibi devasa depremde bunu ispat ettik. Şu anda bu işi yaşamak, görmek isteyenler Van'a giderler.





Buralarda da dikey mimariye girmiyoruz. İlk yaptığımız iş süratle zemin kontrollerini yapmak oldu.





Zemin etüdü doğru yapıldığı, yeterli güçlendirme olduğu takdirde, en önemlisi fay hatlarından uzak bölgeler seçildiği takdirde o bölgelerde inşaatlar yapılabilir. Biz zaten Elazığ depreminin üzerinden 15-20 gün geçtikten hemen sonra artçılar devam ederken temelleri attık. O gün inşa ettiğimiz konutların hiçbirinde hasar meydana gelmedi.





Şu an bölgede inşaatları bu kriterler üzerine planlıyor ve başlatıyoruz.





Yüz yüze eğitim modeli ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değerlendirme





Bu konuyla ilgili YÖK'e gerekli talimatları verdik. Şu anda diyoruz ki online sistemle biraz devam edelim. Şu anda yurtlarımız bizim çok işimizi görüyor. Bir defa yurt binası güven veriyor. Şartlar yeniden elverişli olursa hibrit eğitim seçeneği tabii ki süratle değerlendirilecektir. Bunun için öncelikle depremzede vatandaşlarımızın güvenle ve huzurla barınabilecekleri kapasitenin oluşturulması gerekiyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. YÖK başkanımızla irtibat halindeyiz. Gereken adımların atılmasını da sağlayacağız. Yüz yüze eğitimle online eğitim tabii ki mukayese edilemez.

















Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul yanıtı





İstanbul'u iyi tanıyorum. Aşırı derecede iddialı olmak yanlış olur. Depremin tehdit etmeyeceği hiçbir şehir olamaz. Felaket tellallığı yapmayı da doğru bulmuyorum. İstanbul'un belediye başkanıyken kente girişi vizeye tabi tutma tezim vardı. İstanbul'a girmenin bir bedelinin olması lazım.





Belediye başkanlığımda nüfus 8 milyon, 15 milyonu geçti. Planlam noktasında İstanbul maalesef zannedildiği gibi planlamadı, Planlar uygulamaya konulmadı.





Çünkü kimse bu planlara uymuyor. Bizim bir iddiamız vardı, kentsel dönüşüm projeleri dedik, bunları da büyük ölçüde haytata geçirdik. Fakat muhalefet bunun karşılığında sağda solda bunu rantsal dönüşüm olarak tanımlamaya başladı. Çünkü işlerine gelmiyor, rant toplama işi maalesef muhalefete ait. Bu işi onlar iyi beceriyorlar. İstanbul'un meşhur yerlerinden biri vardır, Fikirtepe. Fikirtepe iki ilçeye hitap eder, Kadıköy ve Üsküdar. Fikirtepe'de kentsel dönüşüm için adeta yırtındık ve buradaki dönüşümü yeni yeni hayata geçirdik. O kadar sıkıntı yaşadık.





İnşallah CHP ve ortakları bu depremlerden ders çıkarmış olurlar da kentsel dönüşüm projelerinin karşısında durmaktan vazgeçerler.





'Alışılmış seçim kampanyası düşünmüyoruz'





Deprem nedeniyle alışılmış seçim kampanyası düşünmüyoruz. 20 yılda yaptıklarımızı vatandaşlarımıza anlatacağız. Şehir hastaneleri sayesinde salgını atlattık. Arabuluculuktaki başarımız dünyanın dilinde. Birkaç gün içinde Putin'le tekrar görüşeceğiz. Biz Ayasofya dediğimiz zaman anlayanlarla beraber yol yürüyoruz. Milli değerlere sahip her partiye kapımız açık. HÜDA PAR'ın desteğini önemli ve kıymetli buluyorum. Yardımcım Fuat Oktay Ankara'dan aday olacak. Kabinedeki 17 isim milletvekili adayı olacak. YSK'nın yaptığı çalışmalar var.





Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi?





Şu anda o masanın ortaya çıkardığı aday, biz Cumhurbaşkanı olduğumuz zaman bizim bir yardımcıyla çıktığımız yolda bizimle alay ediyordu, "Kaç tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı yanına alacak" diyordu. Şimdi bana sorduğu bu soruya ay bay Kemal, "Cumhurbaşkanına kimse böyle bir soru soramaz ki. 15 de olur 150 de olur" diyor. Ben söylemiyorum, o söylüyor. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi! Şu anda Ankara ve İstanbul belediye başkanlarını da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak taltif ettiğini söylüyor. Öbür tarafta terör örgütünün parlamentodaki uzantısını da masaya ortak etti, beraber yürüyorlar. Arkadaşlar, devlet yönetiyoruz devlet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kabile devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetecek olanların her şeyden buradan nasibini alması gerekir.





Tam anlamıyla bir eski Türkiye fotoğrafı olan koalisyon mantığıyla çalışıyorlar. Bunların dertleri millete hizmet değil. Aç tavuk kendini darı ambarında zanneder. Dağıt sandalyeleri, al Cumhurbaşkanlığını, havaları bu, bu kadar basit.





HDP zaten masanın yedinci ortağı idi. 'Gizli ortak var' demiştik. Şimdi masanın altından üstüne çıktı. HDP eşittir PKK'dır, HDP eşittir YPG/PYD'dir. Bu denklemde CHP'nin yeri nerede kalıyor, bunu benim milletim düşünsün.





Kandil'deki terörist elebaşıları altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar, bay bay Kemal'i Kandil'e umut veren aday olarak görüyorlar."





Bu masada her şey var, herkes birbirine çalım atıyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg değerlendirmesi





Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli elektrikli otomobil Togg için şu ana kadar yaklaşık 80 bin talep geldiğini açıkladı. Erdoğan, ''Togg akıllı cihazımızın üretim hedefi bu yıl 20 bin, inşallah 2030'a kadar 1 milyon Togg üretmiş olacağız'' ifadelerini kullandı.



