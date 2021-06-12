Gündem NATO Zirvesinden sonra rota Azerbaycan
ANKARA

NATO Zirvesi'nden sonra rota Azerbaycan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran'da Belçika'da yapılacak NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşecek.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brükseldeki NATO Zirvesinin ardından Azerbaycana gidecek
Arşiv

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Haziran'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 13-14 Haziran'da Brüksel’i ziyaret edeceği belirtildi.

Zirvede, NATO İttifakı’nın gelecek 10 yıla dönük adaptasyonu amacıyla başlatılan "NATO 2030" sürecinin temel unsurlarının değerlendirileceği aktarılan açıklamada, "Zirvede ayrıca, NATO güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulması, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'nun sonlandırılması kapsamında İttifak'ın Afganistan'a yönelik desteğinin sürdürülmesini teminen atılacak adımların da ele alınması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve marjında düzenlenecek Brüksel Forumu isimli kamuoyuna açık etkinliğin "İstikrara Katkı" başlıklı oturumuna video mesaj aracılığıyla katılacağına işaret edilen açıklamada, zirve vesilesiyle bazı müttefik ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin de planlandığı vurgulandı.

NATO Zirvesi'nden sonra Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belçika ziyaretinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle 15-16 Haziran'da bu ülkeye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ermenistan işgalinden kurtarılan ve zaferin ardından Azerbaycan’ın 'Kültür Başkenti' olarak ilan edilen Şuşa’da yapılacak ikili görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ziyaret vesilesiyle ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi’ne hitap edecekler, A Milli Futbol Takımı'mızın 16 Haziran 2021 tarihinde Bakü’de oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçını Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’le birlikte izleyeceklerdir."

Antalya'da kritik forum

Azerbaycan ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 17 Haziran'da ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne başkanlık edeceğine dikkat çekilen açıklamada, 18 Haziran’da da Antalya Diplomasi Forumu’nun açılışını yapacağı açıklandı. Erdoğan'ın zirve ve Forum vesilesiyle ayrıca Türkiye’de bulunacak devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylem yapın ben de geleceğim
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylem yapın ben de geleceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Tayyip dede’ diye seslenen çocuklara oyuncak dağıttı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Tayyip dede’ diye seslenen çocuklara oyuncak dağıttı

Brüksel mesaisi
DÜNYA
Brüksel mesaisi

Abone Ol Google News
Kastamonuda film gibi olay

Kastamonu'da film gibi olay

Camiden anons yaptırıp köylüleri kandırmışlar.
Kanamaya neden olabilir

Kanamaya neden olabilir

​Kan sulandırıcı kullananlar kiraz tüketirken dikkat.
Yılmaz Erbek Apartmanı depremde göz göre göre yıkılmış: Yetersiz denetim, işçilik hatası, eksik malzeme

38 noktada çalışmalar sürüyor.

​İsrail ve İsveç firmaları Türkiye'ye satışları durdurdu.

Sağlıklı ve Lüks Nişantaşı'nda yükseliyor!

Sağlıklı ve Lüks Nişantaşı'nda yükseliyor!

​Dap Yapı'dan Sağlıklı Evler

​Beş terörist daha etkisiz hale getirildi.

Koca: Bu sabahtan itibaren randevu alabilecekler

​Eriksen'in kalbinin durduğu sırada soğukkanlılıkla müdahalede bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.