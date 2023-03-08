Cumhurbaşkanı Erdoğan
ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından YKS'ye ilişkin yaptığı açıklamada,
"Sevgili genç kardeşlerim, Bugün başvuru süreci başlayan YKS’de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum"
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyorum
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