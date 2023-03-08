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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyorum

ÖSYM, YKS oturumları için başvuruların bugün başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sevgili genç kardeşlerim, Bugün başvuru süreci başlayan YKS’de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum" dedi.

11:26 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından YKS'ye ilişkin yaptığı açıklamada,
"Sevgili genç kardeşlerim, Bugün başvuru süreci başlayan YKS’de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum"
ifadelerini kullandı.

#Erdoğan
#YKS
#ÖSYM
1 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyorum
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