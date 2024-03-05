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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Filistinli mevkidaşı Abbas'ı ağırlayacak

Ankara, bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Beştepe'de ağırlayacak. Görüşmenin başlıca gündemi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini mevkidaşına bir kez daha iletecek.

09:36 - 5/03/2024 Salı
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İsrail'in Gazze'yi topyekün hedef alan saldırıları, ateşkes için yürütülen çalışmalar ve Filistinlilere yönelik insani yardımlar...


Bütün bu başlıklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında tüm detaylarıyla ele alınacak.


Abbas'tan Türkiye'ye önemli ziyaret


Türkiye, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.


Hem Filistin yönetimi hem Hamas hem de diğer ülkelerle farklı düzeylerde temas sürüyor. Bu kapsamda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye önemli bir ziyarette bulunacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas'ı 7 aylık bir aranın ardından Beştepe'de konuk edecek.


Gazze'ye yardımların ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulacak


Ankara'nın önceliği, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının bir an önce durdurulması. Bu hedefe ramazan ayı başlamadan ulaşılması için de yoğun diplomasi trafiği yürütülüyor.


Erdoğan'ın Mahmud Abbas ile yapacağı görüşmede, ateşkes konusundaki son durum ve Türkiye'nin garantörlük önerisi masaya yatırılacak. Adil ve kalıcı barışın tek yolunun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olabileceği bir kez daha vurgulanacak.


Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesinde, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılabilecek adımlar da konuşulacak.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Mahmud Abbas
#Türkiye
42 dakika önce
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