Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Özbekistan'a gidiyor

da katılacak.

da katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin yanı sıra liderlerle de bir araya gelecek.

Zirvede, üye ülkeler arasında ticari, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirme yönünde adımlar atılacak.

Bölgesel ticareti geliştirecek araçlar da masadaki konu başlıkları arasında yer alacak. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için atılacak adımlar belirlenecek.