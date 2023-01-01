Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa ziyaretinde üniversite öğrencisine kitabını imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'nın Gökdere Meydanı'nda Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, ''Maşallah, bu ihtişam Bursa'nın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bursa, yeniden 2023'e şahlandırmaya hazır mı? Size inanıyorum, size güveniyorum. Törenden sonra gençlerimizle görkemli bir buluşma gerçekleştireceğiz'' açıklamasında bulundu. 'Emniyetten rakamları alayım dedim. Verilen rakam şu 120 bini bugün aştık' diyen Erdoğan, ''Maşallah Rabbim bu coşkunuzu daim kılsın. Malum Kuraklık var, soruyorlar çare ne? Çare bizim yaptığımız gibi baraj. Barajlar olmazsa bu kuraklıkla mücadele edemeyiz. 128 tesisin resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz'' ifadelerini kullandı.