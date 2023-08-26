Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlama programında konuştu. Erdoğan, "Malazgirt öyle sıradan bir zafer değildir. Biz Anadolu'ya Malazgirt'le ayak basmadık. Çok öncesinden beri zaten buradaydık. Burada kazanılan zafer önce Anadolu Selçuklu devletinin kurulmasını sağlayarak Haçlı saldırılarına en büyük darbeyi vurmuştur" ifadelerini kullandı. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili vatandaşlara çağrıda bulunan Erdoğan, "İllerimizi bize yakışmaz hale getirenlerin elinden alalım. Biz Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizle adım adım inşa ederken, onların tek yapabileceği ortaya çıkan zafer anıtını seyretmek olacaktır" dedi.