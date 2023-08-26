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Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Mücadele'nin kahramanlarını andı.

19:30 . 26/08/2023 Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline olan sevdasını en güçlü şekilde gösteren, kurtuluş mücadelesinin zaferle taçlanacağını müjdeleyen Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal'i ve Milli Mücadele'mizin kahraman tüm neferlerini şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te yerel seçim mesajı: İllerimizi bize yakışmaz hale getirenlerin ellerinden alalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te yerel seçim mesajı: İllerimizi bize yakışmaz hale getirenlerin ellerinden alalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlama programında konuştu. Erdoğan, "Malazgirt öyle sıradan bir zafer değildir. Biz Anadolu'ya Malazgirt'le ayak basmadık. Çok öncesinden beri zaten buradaydık. Burada kazanılan zafer önce Anadolu Selçuklu devletinin kurulmasını sağlayarak Haçlı saldırılarına en büyük darbeyi vurmuştur" ifadelerini kullandı. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili vatandaşlara çağrıda bulunan Erdoğan, "İllerimizi bize yakışmaz hale getirenlerin elinden alalım. Biz Türkiye Yüzyılı'nı gençlerimizle adım adım inşa ederken, onların tek yapabileceği ortaya çıkan zafer anıtını seyretmek olacaktır" dedi.

#Büyük Taarruz
#Recep Tayyip Erdoğan
#Milli Mücadele
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