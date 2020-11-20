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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca tepesindeki çalışmaları havadan inceledi
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca tepesindeki çalışmaları havadan inceledi

İstanbul Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca tepesindeki TV ve radyo verici kulelerinin kaldırılma çalışmalarını helikopterden inceledi. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşuyor. Bu sayede, tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilecek.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca tepesindeki çalışmaları havadan inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca tepesindeki çalışmaları havadan inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nın ardından, yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci'nin cenaze törenine katıldı.

Çamlıca Kulesi ile 'İstanbul'a simge, yayınlara kalite' geldi
GÜNDEM
Çamlıca Kulesi ile 'İstanbul'a simge, yayınlara kalite' geldi

Verici kuleleri kaldırılıyor

Buradan helikopterle hareket eden Erdoğan, Çamlıca tepesindeki TV ve radyo verici kulelerinin kaldırılma çalışmalarını havadan denetledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Bakan Karaismailoğlu: Yeni kulede çalışmalar bitme aşamasında
GÜNDEM
Bakan Karaismailoğlu: Yeni kulede çalışmalar bitme aşamasında

İstanbul'un silüeti değişecek: Çamlıca'da 40 yıldır hizmet veren TRT verici kulesinin sökümüne de başlandı
GÜNDEM
İstanbul'un silüeti değişecek: Çamlıca'da 40 yıldır hizmet veren TRT verici kulesinin sökümüne de başlandı

Çamlıca Kulesi'nin etrafındaki antenler temizleniyor: İstanbul'un silüeti değişecek
FOTOĞRAF 15
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Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde yayınlar başladı. Büyük Çamlıca'da 25, Küçük Çamlıca'da ise 3 olmak üzere toplam 28 antenin hizmet verdiği radyoların yayınları, gruplar halinde Küçük Çamlıca Kulesi'ne taşındı.
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Çamlıca'da çirkin görüntülere neden olan kulelerin kaldırılması için ise çalışmalar hızla devam ediyor.
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Cuma gününe kadar Çamlıca tepesinin kule ve antenlerden tamamen temizlenmesi planlanıyor. İşçilerin metrelerce yükseklikteki kulelerdeki yoğun mesaisi, havadan da görüntülendi.
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Çamlıca'yı kule ve antenlerden temizlemek için yoğun mesai harcayan işçiler, 100 metreden fazla yükseklikteki kulelerde sökme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca çalışmalarda dev vinçler de kullanıyor.
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Toplam yüksekliği 388,5 metre olan yeni Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yükseklikte.
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Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşuyor. Kule sayesinde, tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilecek.
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Çamlıca Kulesi'nin etrafındaki antenler temizleniyor: İstanbul'un silüeti değişecek
İstanbul Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Megakentin yeni simgelerinden biri olan kulenin etrafındaki yüksekliği 100 metreyi geçen eski kule ve antenlerin sökümüne başlandı. İşçilerin zorlu söküm çalışması havadan görüntülendi.
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