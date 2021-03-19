Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba günü 2023'ün manifestosunu yayınlayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

(AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi) Şu anda sloganlardan yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor. Yapacağım konuşma, adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Bunu o konuşmada da dinleyeceksiniz. Türkiye'nin insan hakları ve ekonomi paketlerini de kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı planlamış durumdayım.

"Putin Biden'a çok şık bir cevap verdi"

(Rusya-ABD gerilimi) Sayın Biden'ın Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Putin çok şık bir cevap vererek gereğini yapmıştır.

Kilis'e yapılan saldırı, tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz.

REKLAM

2023'e Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz, hazırlanacağız.

Ayrıntılar geliyor...