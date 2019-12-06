Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Ceren Özdemirin ailesiyle görüşerek taziyelerini iletti
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ceren Özdemir'in ailesiyle görüşerek taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in anne ve babası ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Haber Merkezi DHA
Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)
Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in anne ve babası ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Ceren Özdemir

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir’in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede Ceren Özdemir’in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etmiş, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir" denildi.

Ceren Özdemir'in katili suçunu itiraf etti: 14 sene önce de başka bir çocuğu öldürmüş
GÜNDEM
Ceren Özdemir'in katili suçunu itiraf etti: 14 sene önce de başka bir çocuğu öldürmüş
Gökyüzüyle buluştu

Gökyüzüyle buluştu

AKINCI TİHA'nın ilk uçuşundan gururlandıran görüntüler.
Fenerbahçe geri döndü

Fenerbahçe geri döndü

​14. haftanın açılış maçının 3 boyutlu canlı anlatımı için tıklayın.
Dışişleri uyardı

Dışişleri uyardı

Bakanlık, Türk vatandaşlarına Fransa'ya seyahat uyarısında bulundu.
Bakanlıklarımız devrede

Bakanlıklarımız devrede

AK Parti Sözcüsü Çelik, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin konuştu.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
​Sisi, Yunanistan'a bırakmış

​Sisi, Yunanistan'a bırakmış

Atina ve Kahire arasında Akdeniz krizi kapıda.

Temizleyene kadar çıkmayacağız

Temizleyene kadar çıkmayacağız

​Dışişleri Bakanlığından net Barış Pınarı mesajı.
20 ayın zirvesi

20 ayın zirvesi

​Borsa 25 Nisan 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.
300 metre çekildi

300 metre çekildi

Büyükçekmece Gölü'nde balçıklar ortaya çıktı.
Üniformayla<br>evimize dönmeye çekiniyoruz

Üniformayla
evimize dönmeye çekiniyoruz

​Fransa'da eylemcilerden polislere tehdit mektupları.
Ucuz dönerde hile

Ucuz dönerde hile

Çöpe atılan yağları kullanıyorlar.
300 FETÖ'cünün ismini verdi

300 FETÖ'cünün ismini verdi

​19 itirafçı mahrem sorumlu, örgüt üyelerini deşifre etti.
Caniye 'iyi hal' indirimi yok

Caniye 'iyi hal' indirimi yok

Hamile eşini yaralayan adam "Pişmanım" dedi.
Rumlar siyasi manevra peşinde!

Rumlar siyasi manevra peşinde!

Doğu Akdeniz'deki uyuşmazlığın çözümü için adres Lahey değil.
Yerli olarak geliştirildi

Yerli olarak geliştirildi

'Mini askerler' göreve hazırlanıyor, görüntüleri paylaşıldı.
Atina krizi tırmandırıyor

Atina krizi tırmandırıyor

Libya'nın büyükelçisi Yunanistan'dan sınırdışı ediliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.