Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Partiyi suçluyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti il kongrelerinde açıklamalarda bulundu. CHP’deki istifalara değinen Erdoğan, "Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır. CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyor" dedi. Erdoğan ayrıca, "Biz parti olarak CHP yönetiminden gayet memnunuz. Her hafta bir pot kıran, bir gün söylediğini ertesi gün inkar eden gaf ebesi CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz. Mumla arasak bulamayacağımız bir rakip" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nden canlı bağlantıyla AK Parti’nin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine katıldı. Erdoğan, başta CHP'li vekillerin istifası olmak üzere gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

CHP'deki istifalar

Teşkilatlarını saran taciz ve tecavüz vakalarıyla ilgili konuşmayanlar bize saldırıyor. Şimdi de istifalardan dolayı bizi hedef alıyorlar. Parti içi kavgalardan AK Parti'yi sorumlu tutmak yüzsüzlüktür. CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyor. Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı.

CHP Genel Başkanı FETÖ'cüler için İstanbul'a terörist uzantılarıyla yürüdü. Gizlemeye çalışsanız da millet kimlerle yol yürüdüğünüzü görüyor. Siz saklamak için yırtınsanız da bu millet her hafta sizin bir milletvekilinizi 6-8 Ekim olaylarının failine gönderdiğini biliyor.

CHP yönetiminden çok memnunuz

Biz parti olarak CHP yönetiminden gayet memnunuz. Her hafta bir pot kıran, bir gün söylediğini ertesi gün inkar eden gaf ebesi CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz. Kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız
OYNAT 01:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti'nin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 'Biz her hafta bir pot kıran, bir gün söylediğini ertesi gün inkar eden, Gaf ebesi CHP Genel Başkanı'ndan memnunuz. Bizim endişemiz ülkemiz adınadır. Türkiye'nin en büyük ikinci partisinin üç beş marjinalin oyuncağı hale getirilmesine içimiz el vermiyor. Bizim sıkıntımız demokrasimiz adınadır. Türk siyaseti adınadır. Yoksa kendi siyasetimiz adına mumla arsak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız' ifadelerini kullandı.

Bizim sıkıntımız demokrasimiz adınadır, Türk siyaseti adınadır. Gazi'nin emaneti diyerek CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın yaşadığı mahkumiyete üzülüyoruz. Bizim sıkıntımız demokrasi adınadır, Türk siyaseti adınadır. Teröre, ahlaksızlığa, sapkınlığa ve şiddete bulaşmadığı sürece her görüşe, her fikre saygılıyız.

Gençliğimiz LGBT gençliği değil

Siz kıran döken gençlik değil, tam aksine kırılanları, dökülenleri ayağa kaldıran gençliksiniz. Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız.

Kongre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Müslüm Baba' sürprizi: Hasret kalmışız bunlara ya
OYNAT 02:02
Kongre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Müslüm Baba' sürprizi: Hasret kalmışız bunlara ya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile AK Parti'nin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine katıldı. Antalya Ak Parti İl Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'ya bağlantı yaptığı esnada gülümseten bir sürprize imza attı. Erdoğan'ın Antalya'ya seslendiği esnada Müslüm Gürses'ten 'seni yazdım kalbime' şarkısı çalınmaya başladı. Bu esnada Erdoğan 'bu anlara hasret kalmışız' diyerek sürprizden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


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