Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nden canlı bağlantıyla AK Parti’nin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine katıldı. Erdoğan, başta CHP'li vekillerin istifası olmak üzere gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:
CHP'deki istifalar
Teşkilatlarını saran taciz ve tecavüz vakalarıyla ilgili konuşmayanlar bize saldırıyor. Şimdi de istifalardan dolayı bizi hedef alıyorlar. Parti içi kavgalardan AK Parti'yi sorumlu tutmak yüzsüzlüktür. CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyor. Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı.
CHP Genel Başkanı FETÖ'cüler için İstanbul'a terörist uzantılarıyla yürüdü. Gizlemeye çalışsanız da millet kimlerle yol yürüdüğünüzü görüyor. Siz saklamak için yırtınsanız da bu millet her hafta sizin bir milletvekilinizi 6-8 Ekim olaylarının failine gönderdiğini biliyor.
CHP yönetiminden çok memnunuz
Biz parti olarak CHP yönetiminden gayet memnunuz. Her hafta bir pot kıran, bir gün söylediğini ertesi gün inkar eden gaf ebesi CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz. Kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız.
Bizim sıkıntımız demokrasimiz adınadır, Türk siyaseti adınadır. Gazi'nin emaneti diyerek CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın yaşadığı mahkumiyete üzülüyoruz. Bizim sıkıntımız demokrasi adınadır, Türk siyaseti adınadır. Teröre, ahlaksızlığa, sapkınlığa ve şiddete bulaşmadığı sürece her görüşe, her fikre saygılıyız.
Gençliğimiz LGBT gençliği değil
Siz kıran döken gençlik değil, tam aksine kırılanları, dökülenleri ayağa kaldıran gençliksiniz. Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız.