Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yönetimindeki belediyeler çöp belediyeciliğini hortlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldığı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

"CHP'li yönetimler çöp ve çukur devrini hortlattılar"

Biz ülkemizi gelecek asrını düşünürken, şehirlerimizi yeniden 25-30 yıl öncesine döndüğünü görmekten üzüntülüyüz. CHP'nin yönetimindeki büyükşehir ve ilçe yönetimleri yeniden çöp, çukur devrini hortlatmışlardır. Bir de tıkır tıkır çalışıyorsunuz demezler mi! Lafa geldiğinde ülkeyi yönetmeye talip olanlar, daha temel belediye hizmetlerinin altından kalkamıyorlar.

OYNAT 00:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP belediyeciliğini özetledi: Takır tukur belediyeler, çukur mukur yollar; çer çöp mahalleler, çap çamur sokaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstanbul ve İzmir başta olmak üzere CHP'nin yönetimindeki belediyeler, yeniden çöp, çukur, çamur devrini hortlatmışlardır. Bizde utanmadan çıkıp 'tıkır tıkır çalışıyoruz' demezler mi. Milletimiz de onlar cevabını şöyle veriyor: Takır tukur belediyeler, çukur mukur yollar; çer çöp mahalleler, çap çamur sokaklar' ifadelerini kullandı.



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"Haftaya ekonomik reform paketini açıklayacağız"

İnsan hakları eylem planını paylaştık, ekonomik reform paketini de açıklayacağız. Cumhur İttifakı olarak anlayış birliği içinde attığımız yeni ve sivil anayasa adımımız herkesi ilgilendiren bir tekliftir. Tüm kesimleri bu sürece yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz. Kimseden destek gelmese de biz kendi hazırlığımızı milletin takdire sunacağız.

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"CHP iktidar yolunu dış destekte görüyor"

CHP'nin gerçek yüzünü göstermek için kendilerini muhatap alıp, cevap vermek durumunda kalabiliyoruz. İktidar yolunu darbede, dış destekte gören bir anlayış çökmeye mahkumdur. CHP, yıllarca bu ülkenin vatandaşlarının bir bölümünü, Atatürkçülük, laiklik gibi kavramları kullanarak istismar etmişti. Bu partinin faşistlikte, bağnazlıktaki yüzünü ortaya çıkarıyor. Siyaseti, eser ve hizmet yarışına çevirdiğimiz ölçüde başarımızı daha iyi göstereceğimizi unutmayacağız.