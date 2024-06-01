Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iadei ziyaret için tarih verdi

AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam'da düzenlediği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı başladı.
Siyasette yumuşama süreci devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye bulunacağı ziyaret tarihini açıkladı.
Bayramdan önce görüşecekler
Ne olmuştu?
31 Mart seçimleri sonrası siyasette yumuşama adımları kapsamında 2 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi’nde ağırlamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da iade-i ziyaret yapacağı bekleniyordu ancak bir tarih verilmemişti.