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Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iadei ziyaret için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye yapacağı iadei ziyareti ile ilgili tarih verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretin Kurban Bayramı'ndan önce gerçekleşeceğini söyledi.

Lokman Özdemir
12:15 - 1/06/2024 Saturday
Güncelleme: 12:23 - 1/06/2024 Saturday
Yeni Şafak
Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Özgür Özel - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam'da düzenlediği 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı başladı.


Toplantının açılış konuşmasını
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
yaptı.

Siyasette yumuşama süreci devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye bulunacağı ziyaret tarihini açıkladı.



Bayramdan önce görüşecekler


Erdoğan
"14 Mayıs ile 31 Mart seçimleri arasındaki negatif ayrıştırmayı masaya yatıracağız, adımlarımızı tayin edeceğiz. 31 Mart seçimleri sonrası Özgür Özel bizi ziyaret etmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayı fazla uzatmadan kurban bayramından önce ziyaret edeceğim. Biz kutuplaşmanın tarafından hiç olmadık. Siyasette yumuşamanın bir tarafı iktidar ise diğer tarafı muhalefettir"
ifadelerini kullandı.




Ne olmuştu?


31 Mart seçimleri sonrası siyasette yumuşama adımları kapsamında 2 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi’nde ağırlamıştı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da iade-i ziyaret yapacağı bekleniyordu ancak bir tarih verilmemişti.



#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#CHP
#Özgür Özel
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