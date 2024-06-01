Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iadei ziyaret için tarih verdi

"14 Mayıs ile 31 Mart seçimleri arasındaki negatif ayrıştırmayı masaya yatıracağız, adımlarımızı tayin edeceğiz. 31 Mart seçimleri sonrası Özgür Özel bizi ziyaret etmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayı fazla uzatmadan kurban bayramından önce ziyaret edeceğim. Biz kutuplaşmanın tarafından hiç olmadık. Siyasette yumuşamanın bir tarafı iktidar ise diğer tarafı muhalefettir"