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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan CICA 6. Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'ne katıldı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan CICA 6. Zirvesine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da

Zirve'nin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'na gelen

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılama töreninin ardından çektirilen aile fotoğrafında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer liderlerle Zirve'nin genel oturumuna geçti.

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