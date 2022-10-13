Cumhurbaşkanı Erdoğan CICA 6. Zirvesi'ne katıldı

Zirve'nin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'na gelen
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılama töreninin ardından çektirilen aile fotoğrafında yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer liderlerle Zirve'nin genel oturumuna geçti.
Zirve'nin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'na gelen
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılama töreninin ardından çektirilen aile fotoğrafında yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer liderlerle Zirve'nin genel oturumuna geçti.
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