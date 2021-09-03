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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocukları okullardan uzak tutma lüksümüz yok

20 bin öğretmenin ataması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleşti. Gerekli tedbirlerin alındığını ve pazartesi günü okulların açılacağını belirten Erdoğan, "Okullarımızı açık tutmakta kararlıyız. Evlatlarımızı okullardan uzak tutma lüksümüz kalmadı" dedi. Eğitim altyapısındaki sorunların giderildiğine de dikkat çeken Erdoğan, eğitimde niteliğin yükseltilmesine odaklanılması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çocukları okullardan uzak tutma lüksümüz yok
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'ne katıldı. Öğretmenlere yeni eğitim yılında başarılar dileyen ve ataması yapılan öğretmenlere başarılar dileyen Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

ÖĞRETMEN MAAŞLARINDA İYİLEŞTİRME

Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirme yaptık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17, ortaokullarda 15, liselerde 12 seviyesinde.

EĞİTİMİN NİTELİĞİNE VURGU

Çocuklarımızın uzaktan erişimini sağlamak için salgında 2 milyon tablet dağıttık. Eğitime yaptığımız yatırımlarla okulların teknolojik ve fiziki şartlarını geliştirdik. Türkiye'de eğitim altyapısındaki eksiklikler giderildi. Bundan sonra eğitimin niteliğini geliştirmemiz gerekiyor.

OKULLAR AÇIK KALACAK

Okullarımızı açık tutmakta kararlıyız. Öğrencilerimizin akranlarıyla birlikte eğitim görmesi için açık tutulması önemlidir. Gerekli tedbirler alındı. Pazartesi günü öğrencilerimizi okullarıyla buluşturuyoruz. Okullarımız eğitime hazır aşılarınızı yaptırarak örnek olun.

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