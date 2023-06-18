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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki askerlerle görüştü: Terörle mücadelemizde duruşunuz bu milletin huzuru olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde görevli jandarmalara telefonda hitap ederek, "Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın." dedi.

22:24 . 18/06/2023 Pazar
AA
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçikle görüştü.

Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçikle görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak ziyareti kapsamında Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi.

Üs bölgesindeki askerlerle bir süre sohbet eden Yerlikaya, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tüm personel adına kutladı.

Yerlikaya'nın telefonundan hitap ettiği personele teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Cudi'de, Gabar'da sizler bizim her an iftihar vesilemiz oldunuz. Bu vesileyle şahsım ve milletim adına bütün kardeşlerimizi gözlerinden öpüyorum. Terörle mücadelemizde sizlerin duruşu inşallah bu milletin huzuru ve refahı olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da eşlik etti.



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#Recep Tayyip Erdoğan
#Cudi Dağı
#Asker
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