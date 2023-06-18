Cumhurbaşkanı Erdoğan Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki askerlerle görüştü: Terörle mücadelemizde duruşunuz bu milletin huzuru olacak

Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı Üs Bölgesi'ndeki Mehmetçikle görüştü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak ziyareti kapsamında Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi.
Üs bölgesindeki askerlerle bir süre sohbet eden Yerlikaya, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tüm personel adına kutladı.
Bakan Yerlikaya'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da eşlik etti.
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