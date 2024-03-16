Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla oyun iyice kirlendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’lilerin para sayma görüntülerine dair “İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi” dedi.

Van mitinginde 55 bin kişiye seslenen Erdoğan, “Geçtiğimiz mayıs seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığında yüzde 38,5'luk oy oranıyla şahsıma verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Tabii, bu oy oranı Van ile aramızdaki muhabbeti, gönül bağını, vefayı ifade etmekten çok uzaktır” dedi.









İRADENİZE İPOTEK KOYDULAR

“Mayıs seçimlerinde karşımızdaki CHP adayı etrafında birleştiler” vurgusu yapan Erdoğan şöyle devam etti: “Ülkemizde tek parti faşizmi döneminin acılarını bilmeyen, yaşamayan, dinlemeyen yoktur. Yeniden bu zihniyeti diriltmek için var gücüyle çalışan CHP'yi ve adayını getirip sizlere dayattılar. Sizlerin, kapınızın önünden geçirmeyeceğiniz isimleri iradenize ipotek koyarak Meclis'e taşıdılar.”





FİYAKALI SÖZLERLE GİZLENEN İTTİFAK

“Hatta cumhurbaşkanı yapmak istediler, Van'ı da bu oyuna alet ettiler. Oysa ‘Şehirler içinde divan kurulsa ehli irfan Van'ı birinci seçer’ derler. İşte bu Van'ı götürüp tek parti faşizminin temsilcisi CHP ve onun kifayetsiz yöneticilerinin ihtiraslarına kurban ettiler. Bugün aynı oyunu yine sahnelemenin peşindeler. Fiyakalı ifadelerle gizlemeye, saklamaya, gözlerden kaçırmaya çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini bir kez daha satılığa çıkarttılar.”





KİMSE KENDİNİ BU KİRDEN ARINDIRAMAZ

“Al poşu, ver kalpak pazarlığına girdiler. Şu ilçe senin, bu belediye meclis üyesi benim hesabı yaptılar. Kazanmak için değil kaybettirmek için çalış mantığını devreye soktular. Kurdukları bu çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak, çağırarak, yalan üstüne yalan söyleyerek, arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak, kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi ve kirli oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır.”





Artık maskelerin inme vakti geldi

Son asrın her döneminde Türkiye’nin karşısına musibetler çıkarıldığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: Kirli iç ve dış pazarlıklar hep bunlara eşlik etti. Şimdi de aynı tabloyla karşı karşıyayız. Bir yandaTürkiye Yüzyılı vizyonuyla zirveye gözünü diken bir Türkiye var. Diğer tarafta ise ülkemizi kendi güvenlik ve refah düzenlerine hizmetle mükellef gören emperyalistlerin ısrarla dayattıkları istikrarsızlık girdabı var. Kendi ihtirasları uğruna veya aldıkları talimatlar gereği şahsımıza ve hükümetimize karşı emperyalistlerin koçbaşılığına yeltenenlerin üstünü kazırsanız, altı hep aynı adrese çıkar. Hepsinin de ipleri aynı ellerde toplanır.”





KİMİN İRADESİ KİMİN ELİNDE BELLİ DEĞİL

“Son iki asırdır biz bu oyuna çok maruz kaldık ve maalesef çok da örselendik. Koskoca bir cihan devletinden geriye kalan bu vatan toprağını bile bize çok gördüler. Milletimizi parçalamak, ülkemizi bölmek için sürekli uğraştılar. Üstelik bu çabalarına içeride de maşalar bulmakta zorlanmadılar. Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. 'CHP' dediğiniz CHP değildir, bu tabela altında toplananlar, bilhassa da şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir. Herkes kendi ihtirasının peşindedir. Öte yandan DEM dediğiniz partide kimin iradesi kimin elinde belli değil. Bu yapının tek misyonu, Türkiye'nin aleyhine olan ne varsa ona destek vermektir. Mirasyedisinden partimizin eskilerine kadar ötekileri söylemeye gerek bile duymuyorum.”







