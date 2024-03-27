Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuştu: DEM seçmeni işporta pazarına çıkardı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.









İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Sordum, bugün katılım ne kadar diye... Bugün 70 bin kişi alanda. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Bölgede İslam'a kapılarını açan Diyarbakır ile aynı mensuba sahip olmaktan gurur duyuyorum. Allah'ın izniyle, bu kardeşliği çıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.





"Oy oranları üzerine düşünmemiz lazım"





Geçen mayıs ayı seçimlerinde Diyarbakır'da hem milletvekilliğinde hem cumhurbaşkanlığında arzu ettiğimiz oy oranlarına ulaşamadık ancak seçim sonucunun sizin de içinize sinmediğine inanıyorum. İşte bu alan onu söylüyor. Diyarbakır'da bu kardeşinize yüzde 28.5, CHP adayına yüzde 71.5 oy çıkmışsa durup üzerinde düşünmemiz lazım.









CHP’ adayına %71 oy çıkmışsa durup üzerinde düşünmek lazım. Diyarbakır’ın iradesini götürüp CHP adayına payanda yapanların neyin projesi açık olduğu belli değil mi? Kent uzlaşısı adı altında kirli ittifak kurdular. Bavul bavul paralar… Bu paralar nereden geliyor, nereye gidiyor. Hangi şirketler bunları paylaşıyor.





"DEM Kürt kardeşlerimizin iradesini işporta pazarına çıkardı"





Tek sermayesi sizlerin oyları olan DEM, benim Kürt kardeşlerimizin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır. Bu pazarlıkta siyasi kazanım yok, eser ve hizmet derdi zaten yok. Sadece birilerinin ihtirasları uğruna yapılan kirli pazarlıklar var. Bizim yaptığımız reformları beğenmeyip ortalığı ayağa kaldıranlar, CHP’nin ırkçılık kokan açıklamaları karşısında süt dökmüş kedi misali seslerini çıkarmıyorlar. Açık ve net söylüyorum. Kürt kardeşlerim böyle bir aşağılanmayı bu şekilde yok sayılmayı asla hak etmiyor. Türkiye zübük siyasetinin acılarını çok çekti.





"Onlar kan siyaseti yaptı"





Sizi güya ağaların, şıhların, derebeylerin, devletin zulmünden kurtarma vaadiyle, demokratik siyaset palavralarıyla oylarınıza ipotek koydular Lütfen şu soruma cevap verin. Diyarbakır, özgürlüğü de refahı da AK Parti döneminde görmedi mi? Onlar sizlerin iradenizle seçtiğiniz başkanları dağdan getirdikleri teröristlere mahzenlerde tokatlatırken bizler bölgenin kalkınması için uğraşmadık mı? Onlar Sur’u mahvederken biz kimsenin burnunu kanatmadan meseleyi bitirmenin ve bölgeyi yeniden inşa etmenin mücadelesini vermedik mi? Onlar yolların altına mayın döşeyerek masum insanları öldürmek için tuzak kurarken biz açtığımız yollarla şehirlerimizi kalkındıracak yatırımları hayata geçirmedik mi? Onlar kan siyaseti yaptı, biz evlatlarımızı hayata bağlamak için çırpındık.









Onlar baskıyla, tehditle can alarak iradenizi haczederken biz hak ve özgürlükleri genişleterek eşi benzeri görülmemiş reformlarla demokrasiyi güçlendirmedik mi?





Bu söylediklerimi doğruysa gelin yeni dönemin kapılarını birlikte arayalım. Gelin gönül gönüle verip Türkiye Yüzyılı’nı inşa edelim.





"PKK'yı eylem yapamaz hale getirdik"





Bu söylediklerimi doğruysa gelin yeni dönemin kapılarını birlikte arayalım. Gelin gönül gönüle verip Türkiye Yüzyılı’nı inşa edelim.





Bugün de Diyarbakır’a 21 yıldır yürüttüğümüz demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın yeni bir safhasında desteğini istemeye geldik. 31 Mart’ta burada partiler yarışmıyor, burada yarışan eser ve hizmet siyasetiyle kirli pazarlık siyasetidir.





Milli çıkarları savunurken birileri hemen PKK’nın yanında yer alıyor. Biz DEAŞ denen emperyalist kuklasına zaten göz açtırmıyoruz. PKK’yı da sınırlarımız içinde eylem yapamaz, hareket edemez hale getirdik.









"Herkesle oturup konuşuruz"





Bu durum karşımızda isteyen herkesin ülkemize karşı kullanabileceği bir maşa olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bizim güvenliğimizi, huzurumuzu bozmaya yeltenenlere asla eyvallah etmedik etmeyeceğiz. Kürt kardeşimesiniz üzerlerindeki ipoteği parçalayıp atmasını istiyoruz. Biz zihni özgür, vicdanı özgür herkesle oturur konuşuruz.





Ülkenin kazanımlarıyla gururlanacak, kayıplarıyla üzülecek herkesle oturup konuşuruz. Türkiye Yüzyılı’nda bizimle yol yürümek isteyen herkesle oturup konuşuruz.





"Kapımız teröristlere kapalı"





Teröre 40 yıl daha feda edemeyiz. Kapımız teröristlere de terör örgütünün güdümünde siyasetçilik oynayanlara kapalıdır. Listelerini terör örgütünün belirlediği parti, parti olmaz. Bunları belirleyecek olan emekleriyle oylarıyla yaşatan tabanıdır seçmenidir.





İnsanımızın sorunları çözme, yaralarını sarma çabalarını göstermeyenden kimseye hayır gelmez. Kürt kardeşlerimizi bu çarpık siyasetin mezesi haline getirmek için sahneledikleri oyunu ibretle takip ediyoruz. Attığımız her demokratik adımı engelleyen CHP’yi utanmadan Kürt kardeşlerimize pazarlıyorlar. CHP’yi allayıp pullayıp size dayatıyorlar. Bunların hangi görüşün temsilcisi olduğunu anlatmaya, bavulların görüntüsü yeterlidir. İstanbul'da ne kadar marjinal ideoloji mensubu varsa getirip Kürt kardeşlerimin başına patron yapanlarla artık gidilecek bir yol kalmadığına inanıyoruz.





Diyarbakır'a 265 milyar liralık yatırım





Diyarbakır'a 265 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. 33 bin kişilik Diyarbakır stadyumu ile Dicle Üniveristesi kampüsü içerisinde kız öğrenci yurdu yaptık. Diyarbakırlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 29 milyar lira kaynak ayırdık. 58 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk.



















