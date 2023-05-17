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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'dünyaya müjde vermek istiyorum' diyerek duyurdu: Tahıl koridoru anlaşması iki ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla hitap etti. Konuşmasının sonunda 'Tüm dünyaya müjde vermek istiyorum' diyen Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının iki ay daha uzatıldığını duyurdu.

17:17 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler ve Türkiye arabuluculuğunda imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının süresi yarın dolacaktı. Moskova uzatmaya sıcak bakmazken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in görüşmesi bekleniyordu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla hitap etti. Konuşmasının sonunda 'Tüm dünyaya müjde vermek istiyorum' diyen Erdoğan, "Karadeniz Tahıl Koridoru çeşitli defalar uzatılmıştı. Ülkemizin gayretleriyle anlaşmanın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi" ifadelerini kullandı.



'Taraflara müteşekkiriz'

Ayrıca konuyla ilgili sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi: "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Tüm dünyaya hayırlı olsun. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek bundan sonraki süreçte de devam etmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz.

Ayrıca Rus dostlarımız, Mykolaiv ve Olvia Limanlarındaki Türk gemilerinin çıkışına da engel olmayacaklarını bildirdiler. Bunun için de kendilerine müteşekkiriz.



'Yapıcı iş birliği için teşekkür ediyorum'

İnşallah Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın önce kalıcı bir ateşkes, sonra da barışla sonuçlanacağı günleri de göreceğimizi ümit ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e bu süreçteki çabalarımıza verdiği samimi destek için şükranlarımı sunuyorum. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'ye de yapıcı iş birliği için teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'e de süreçteki gayretleri için teşekkür ediyorum. Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum."





#Recep Tayyip Erdoğan
#Rusya
#Ukrayna
#Tahıl koridoru
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