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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Deprem konutlarının teslimi ekim ayında başlıyor

Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde devam eden konut yapımına değindi. TOKİ'nin bölgenin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde öncü rol oynadığını ifade eden Erdoğan, ekim-kasım ayından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatına başlanacağını söyledi.

19:20 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasının başında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlere değindi. Depremin ardından 11 ilde ihya ve inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Erdoğan, ekim, kasım ayından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatına başlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"11 vilayetimizin tamamında ihya ve inşaat çalışmaları şu anda devam ediyor. Yaptığı binalar 6 Şubat depremlerinden alnının akıyla çıkan TOKİ'miz bölgenin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde öncü rol oynuyor. Bir taraftan yeni deprem konutlarının temelleri atılırken diğer taraftan inşasına başlanan binalar hızla yükseliyor. Ekim, kasım ayından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatına başlıyoruz. Amacımız ilk bir sene içerisinde 319 bin deprem konutunu teslim etmektir. Bölgede inşa edeceğimiz konut sayısı ise 143 bini köy evi olmak üzere toplam 650 bindir. Şimdiye kadar inşaat süreci başlayan konut, köy evi ve ahır sayısı 180 bini buldu. Evleri yıkılan vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünün gelecek bayramı yeni yuvalarında karşılamalarını hedefliyoruz. Hep söylediğimiz gibi giden canlarımızı geri getiremeyiz ama maddi kayıplarımızı telafi edecek imkana ve kudrete sahibiz.

Depremzedelere kin kusan Kılıçdaroğlu seçmenlerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyen depremzedelere kin kusan Kılıçdaroğlu seçmenine de tepki gösterdi.

CHP'nin bölgedeki göstermelik ziyaretlerine atıfta bulunan Erdoğan, depremzedelerin oyunun rengine bakmadan hizmete devam edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Başkaları ne yaparsa yapsın. Bizim ana gündem maddemiz deprem bölgesidir. Deprem mağdurlarımızın sıkıntılarını çözmektir. Son Adıyaman ziyaretimizde vatandaşlarımızın yolumuzu keserek açtığı o pankartı asla unutmadık ve unutmayacağız. Depremzedelerimizi iyilik etmeden başa kakan namertlere muhtaç eylemeyeceğiz. Sandıkta milletten yediği tokadın acısını afetzedelerden çıkaran faşist zihniyete rağmen oylarının rengine ve siyasi tercihlerine bakmadan deprem bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz."



#Deprem
#Konut
#Kahramanmaraş
#Recep Tayyip Erdoğan
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